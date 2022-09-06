ABD: Rusya yaptırımlar nedeniyle zor durumda, KDHC'den silah almak zorunda kaldılar

ABD istihbaratı, Batı yaptırımları nedeniyle tedarik zinciri etkilenen Rusya’nın askeri ekipmanları için "uluslararası ticaretten büyük ölçüde dışlanmış ülkelere" yöneldiğini öne sürdü. Rusya’nın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) silah ve füze satın aldığı iddia edildi.

The New York Times’da yer alan habere göre, Rusya’nın İran yapımı İHA’lar satın aldığına ilişkin haberler çıkmasının ardından ABD istihbaratı, Moskova’nın silah satın almak için KDHC'ye de yöneldiğini aktardı.

ABD’li yetkililer, "Rusya’nın önce İran’a, sonra KDHC'ye yönelmesinin Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan Batı yaptırımlarının ve ithalat kontrollerinin Moskova’nın ordusu için ekipman tedarik etme kapasitesine zarar verdiğinin işareti olduğunu" söyledi.

ABD’li bir yetkili Rusya’nın kısa menzilli füzeler ve silahların yanı sıra KDHC'den ekstra ekipman da satın almasını beklediklerini söyledi.

ABD’li yetkili, Rusya'nın beklentisinin aksine, Çin'in şu ana kadar Rusya'ya askeri ekipman satışı girişiminde bulunmadığını aktardı.