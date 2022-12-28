Set işçisi Çetin Kaya’yı öldüren polisin cezasına 'iyi hal indirimi'

İstanbul Kadıköy'de polis kurşunuyla ölen set çalışanı Çetin Kaya davasının ikinci duruşması Anadolu Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanık polise müebbet cezasına yapılan indirimle 25 yıl hapis verdi.

Set çalışanı Çetin Kaya, 29 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Kadıköy'de aracını durduran polis memurlarından S.E.'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Polis memuru S.E.'nin Türk Ceza Kanunu'nun 81'inci maddesi uyarınca "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması, bugün Anadolu Adliyesi'nde görüldü.

İstanbul Valiliği, 39 yaşındaki Kaya'nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, Çetin Kaya'nın kullandığı aracın polisin "dur" ihtarına uymadığını ve Kaya'nın yakalama işlemi sırasında polise mukavemette bulduğunu öne sürmüştü. Şüpheli polis memuru S.E. de savcılık ifadesinde, "Bir elini kelepçelemiştik, boşta kalan eliyle benim silahıma hamle yapmaya çalıştı. O esnada da silah patladı" demişti.

Halk TV'den Gül Gündüz'ün haberine göre, bugün Anadolu Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması saat 09.30'da başladı. Duruşma salonuna Çetin Kaya'nın bazı yakınları alınmaması gerginlik yarattı. Kısa süreli gerginliğe TİP Milletvekili Barış Atay ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal müdahale etti.

Tanık şoför: 'Polisim' diyerek beni tehdit ettiler

Minibüs şoförü Sinan Develi, olaydan 3-4 gün sonra polis olduğunu söyleyen kişilerin kendisini telefonla aradığını ve tehdit ettiğini söyledi. Develi ifadesine şöyle devam etti:

"Savcılıkta bile şikayetçi oldum. Tehdit ediyorlar diye. Bir hafta sonra savcılıktan çağırdılar. İçin rahat olsun dediler. Olay anında maktulün sanığa yönelik herhangi bir saldırısı olmadı" dedi.

Duruşmada konuşan Kaya ailesinin avukatlarından Zeynel Öztürk, "Mağdurun yakınları tarafından tanığın aranması mümkün değildir. Sanığın avukatları, bir polisin dinlenmesini söylüyor. Neden dinlensin bir polis daha tanık olarak. Zaten olayın tarafı emniyet mensupları" diye konuştu.

Tanık polis İrfan Kavun ise duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak şöyle konuştu:

"Araçtan indirdiğim esnada tekrar kaçmaya yeltendi. Ensesinden tuttum. Çelme taktım. Selçuk abiyi gördüm. Gel kelepçe takacağım dedim. Sağı taktım. Sol kola da kelepçeyi takacakken oturmadı. Bileklik olduğunu gördüm. Şahsın iki kolu arkadaydı. Direniyordu. Silahın patladığını duydum. Atış olduktan sonra irkildim. İki el patladı. Seri atıştı. Selçuk abinin bağırması üzerine gözümü kapadım. Kendim vuruldum sandım. Maktul vurulmuştu."

Tanık polis: Vurulma anını görmedim

Tanık polis Kavun, Kaya ailesinin bir diğer avukatı Özgür Urfa'nın "Önce sağ kolunu tuttu dediniz elinde silah var mı mıydı?" sorusuna "Elinde silah olup olmadığını fark etmedim. Kullanılan silah iki el seri ateş aldı. Polisin maktule vurma anını görmedim" diye yanıt verdi.

Avukat Öztürk de "Silahın ateş açması için ne kadar güç uygulanması gerekir?" diye sordu. Kavun ise "İlk atışta daha fazla güç ister. İkincisi daha hassas şekilde ateş alabilir" sözlerini kullandı.

Kavun, Öztürk'ün "Takmak istedikleri kelepçe plastik kelepçe miydi metal kelepçe miydi?" sorusuna "Metal kelepçeydi" cevabını verdi.

"Öldükten sonra kelepçeyi çıkardınız mı delil olarak neden kullanılmadı?" diye sorulan Kavun, "Kelepçeyi daha sonradan Yunus Emre çıkardı. Onun da ne amaçla çıkardığını ben bilemem" diye konuştu.

Duruşma hakimi, "Olay yeri tutanağında kelepçe neden yok?" sorusunu önce tanığa sormak istemedi. Kakimin daha sonra yönelttiği soruyu Kavun şöyle yanıtladı:

"Adli birimde çalışan biri değilim, süreci bilmiyorum."

Mütalaasını veren savcı, tutuklu yargılanan polis memuru S.E.'nin TCK 81 gereği 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savcının mütalaası sonrası konuşan sanık avukatı "Polisin yakalama yetkisinin kullanımı söz konusudur. Kelepçe takmaya çalışırken maktulün kolunu kaldırarak hamle yapması refleks olarak silahın ateş alması söz konusudur. Eylemin taksirden gerçekleştiği var. Müvekkilin tahliyesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları vekilleri hedef aldı

"Acaba buradaki milletvekilleri polislerin şehit olduğu duruşmaları da takip ettiler, izliyor mudur?" diye soran sanık avukatına, salonda bulunan Atay ve Sarıbal tepki gösterdi.

Barış Atay'ı hedef alan avukat, "Eşi Ay Yapım'da yönetmen" dedi. Barış Atay ise avukata "Çetin Kaya benim arkadaşım. Hem vekil olarak hem arkadaşım olarak takip ediyorum. Milletvekili oğluyla bu davayı nasıl aldığınızı söyleyin" diye tepki gösterdi.

Sanık avukatı bu kez de müvekkilini savunurken Aleviliği kullanarak, "Polis bir Alevi dergahına adakta bile bulundu" deyince tartışma çıktı.

Çetin Kaya'nın avukatları, sanığın avukatlarının birinin eski AKP'li milletvekili Turan Kıratlı'nın oğlu Mehmet Fırat Kıratlı olduğunu söyledi. Avukat "Milletvekili oğluyla bu davayı nasıl aldığınızı söyleyin" sorusuna cevap vermedi.

Mahkeme sanık polise müebbet cezasına yapılan indirimle 25 yıl hapis verdi. Kararın istinaf yolu ise açık.