Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan toprağa verildi

İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 63 yaşındaki seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Sungun Babacan’ın cenazesine ailesi ve sanat camiasından arkadaşları katıldı.

Omuzlarda taşınan cenaze Geriş Mezarlığında toprağa verildi.

Üzgün olduğunu anlatan seslendirme yönetmeni Buğra Çelik, “Başımız sağ olsun. Sungun abi gelmiş geçmiş en önemli seslendirme sanatçılarından biri. Bizim için çocukluğumuzun yıldızı. Üzgünüz. Başımız sağ olsun. Geridekilere baş sağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Diyecek başka şey bulamıyorum. Üzgünüm” diye konuştu. (İHA)