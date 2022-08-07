Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan toprağa verildi

63 yaşında hayatını kaybeden ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Haber Merkezi

İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 63 yaşındaki seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Sungun Babacan’ın cenazesine ailesi ve sanat camiasından arkadaşları katıldı.

Omuzlarda taşınan cenaze Geriş Mezarlığında toprağa verildi.

Üzgün olduğunu anlatan seslendirme yönetmeni Buğra Çelik, “Başımız sağ olsun. Sungun abi gelmiş geçmiş en önemli seslendirme sanatçılarından biri. Bizim için çocukluğumuzun yıldızı. Üzgünüz. Başımız sağ olsun. Geridekilere baş sağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Diyecek başka şey bulamıyorum. Üzgünüm” diye konuştu. (İHA)

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Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan yaşamını yitirdi