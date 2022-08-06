Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan yaşamını yitirdi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 64 yaşındaki sanatçı Sungun Babacan'ın ölümü, "Seslendirme Kadroları" isimli sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda, "Yılların usta ismi Sungun Babacan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başımız Sağolsun" denildi.

Sungun Babacan kimdir?

Babacan, Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ardından meslek yaşamına TRT’de başladı. 1980’li yılların ortalarında TRT’de ‘Cumartesiden Cumartesiye’ adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi. Babacan'ın sesiyle hayat verdiği ünlü isimler arasında Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson gibi isimler yer almıştı.

Babacan uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği de yaptı. (ANKA)