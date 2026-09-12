Ses kaydıyla gündeme gelmişti: AKP Kilis İl Başkanı istifa etti

Sosyal medyada yayılan ve AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu iddia edilen yaklaşık 6 dakikalık ses kaydı, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Kayıtta, bir hastanede görev yeri değiştirilen kadının eski görev yerine dönme talebine ilişkin Diyarbakırlı ile görüşmesi yer alıyordu.

Diyarbakırlı’ya ait olduğu iddia edilen kayıtta, AKP Kilis İl Başkanı, kadına “Beni nasıl ikna edeceksin?” diye soruyordu. Kadın ise yüz yüze görüşme talebinde bulunuyordu.

AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, yaptığı ilk açıklamada kaydın “belli odaklar tarafından montajlandığını ve bağlamından koparıldığını” savundu.

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'İstifa kararı iddiaları kabul ettiğim anlamına gelmez, ses kaydı montaj'

Tartışmaların ardından yazılı açıklama yapan Diyarbakırlı, AKP Kilis İl Başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu. Kaydın montaj olduğunu savunan Diyarbakırlı, şunları kaydetti:

“Son günlerde şahsımı hedef alan montaj ses kaydı ve buna bağlı olarak ortaya atılan iddiaları yakından takip ediyorum. Söz konusu içeriklerle ilgili gerekli hukuki süreç tarafımca başlatılmış olup, gerçeklerin hukuk önünde tüm açıklığıyla ortaya çıkacağına olan inancım tamdır.

Ancak bu sürecin görev yaptığım siyasi teşkilatımıza ve partimize zarar vermesini, teşkilatımızın şahsım üzerinden bir tartışmanın tarafı hâline getirilmesini istemiyorum. Bu nedenle, teşkilatımızın itibarının korunması ve hukuki sürecin siyasi tartışmaların gölgesinde kalmaması adına AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevimden kendi irademle istifa etme kararı almış bulunuyorum.”

İstifa kararının iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediğini savunan Diyarbakırlı, "Bu kararım kesinlikle bir geri adım, kabulleniş veya hakkımdaki iddiaların doğruluğu anlamına gelmemektedir" dedi.

Diyarbakırlı, kaydı hazırlayan, yayımlayan ve paylaşanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını belirterek, “Kirli siyasete teslim olmayacağız. Algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Yalan karşısında susmayacağız. İtibarımızı hedef alan hiçbir girişimi karşılıksız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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