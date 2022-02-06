SES Ankara Şubesi’nden sağlık çalışanlarına ‘8 Şubat’ çağrısı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, kamu çalışanlarına 2022'nin ilk 6 aylık dilimi için verilen maaş zammının ocak ayı enflasyonuyla eridiğini belirterek, “Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, geleceklerine sahip çıkmak için, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret için mücadeleye çağırıyoruz ve 8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 'g(ö)revimize' katılma çağrısı yapıyoruz" açıklaması yaptı.

SES Ankara Şubesi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 2022'nin ilk 6 ayı için belirlenen zam oranının enflasyonun altında kaldığını vurguladı.

Ankara Şubemizden sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine çağrı: 8 Şubat’ta #GöREV'deyiz pic.twitter.com/73qQVzhhF0 — SES Genel Merkezi (@sesgenelmerkezi) February 6, 2022

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 8 Şubat'ta yapılacak iş bırakma eylemine katılma çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

‘Enflasyonun çok altında, verilen zam ilk ayın yarısında tükendi’

"2021 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinde sağlık emekçilerine verilen pay 30,7 milyar iken 2022 bütçesinde bu tutar yüzde 32 artış ile 40,6 milyar TL'ye çıkarılmıştı. Bütçede emekçilere ayrılan kaynak yüzde 32 artırılırken 2022 ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 48,69 olarak gerçekleşmiş olup, enflasyon oranı sağlık emekçilerine ayrılan bütçeyi reel olarak 2021 yılının gerisine düşürmüştür.

Yine sözde geriye dönük enflasyon kayıpları dışında 2022 yılının ilk 6 ayında kamu emekçilerine verilen yüzde 7,5'lik zam, ocak ayı için açıklanan yüzde 11,10'luk enflasyonun çok altındadır. Kamu emekçilerine 6 aylık dönem için verilen zam daha ilk ayın yarısında tükenmiş, ileri dönük 5,5 aylık dönemde reel gelirlerimizin eriyeceği bir döneme girmiş bulunmaktayız.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, geleceklerine sahip çıkmak için, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret için mücadeleye çağırıyoruz ve 8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 'g(ö)revimize' katılma çağrısı yapıyoruz."



