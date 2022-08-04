Servis ücretlerine zam geliyor: İşte yeni yıllık servis ücreti...

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala servis ücretlerine zam kapıda. En son geçtiğimiz nisan ayında zam uygulanan okul servisi ücretlerine en az yüzde 40 zam bekleniyor. Beklenen zamla birlikte yıllık servis ücretleri en az 6 bin 600 liraya yükselecek. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, “Bizim en büyük gider kalemimiz mazot" derken İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş, zam oranının ne kadar olacağını öngöremediklerini, maliyet artışlarına göre fiyatlarda güncelleme yapılacağını belirtti.

Yeni Şafak'tan Mehmet Ali Parto'nun haberine göre salgın sürecinde, fiyatlamanın 2,3 ve 4 gün gibi ayrı olarak hesaplandığını dile getiren Günhan Sınar, “Şu anda servislerimiz haftada 5 gün olarak hizmet veriyor. Yıllık ücretler 8,5 ay olarak hesaplanıyor. Peşin ödemelerde yüzde 5 indirim gerçekleşiyor. Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda rehber personel var. Bu fiyatlara yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. Etüt için kullanılan servislerde, fiyatlara yüzde 30 daha ekleniyor” ifadelerini kullandı.

'Zam oranının ne kadar olacağını öngöremiyoruz'

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş ise, 15-20 Ağustos tarihleri arasında UKOME’ye yeni fiyat tarifesiyle ilgili tekliflerini sunacaklarını, bu konuda çalışmaların ise devam ettiğini söyledi. Aziz Baş, zam oranının ne kadar olacağını öngöremediklerini, maliyet artışlarına göre fiyatlarda güncelleme yapılacağını belirtti. Ağustos sonunda tarifenin netlik kazacağını belirten Baş, “Yakıt fiyatlarının artması fiyatlara yansıyacaktır” şeklinde konuştu.