Servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi 

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir servis aracı 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Çağlayan Mahallesi 1020. Sokak'ta, Ö.K. idaresindeki 33 NJ 954 plakalı servis aracı, sokaktan geçerken 3 yaşındaki Y.G.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak şekilde servis olarak kullanılan araç trafikten men edildi. (İHA)