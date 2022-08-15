İnşaatta kavga: Yaralı 6 işçiden biri 13 yaşında, durumu ağır!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışması süren fabrika inşaatında işçiler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 6 işçi yaralandı. Ağır yaralı olan 13 yaşındaki çocuk işçi Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre mala, sopa ve bıçaklı kavga "duş sırası" tartışmasından çıktı.

Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında çıkan duş sırası tartışması kavgaya dönüştü.

İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesi'ne, İbrahim S. (25), Vural S. (28) ve Volkan C. (22) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavgaya karışan İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C. (20), Ümit S. (24) ve Ünal S. (22) gözaltına alındı.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.