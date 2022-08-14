Hakları için Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yapan inşaat işçileri gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nda çalışan inşaat işçileri, gasp edilen hakları için Emlak Konut ve inşaatı yapan ana firma YDA Group’a karşı Boğaz Köprüsü’nde bir eylem gerçekleştirdi.

BirGün'de yer alan habere göre, köprünün Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş güzergahında orta şeridi trafiğe kapatan İnşaat-İş ve DİSK Dev Yapı-İş üyesi işçiler, “Emlak Konut ve YDA Group haklarımızı gasp etti” pankartı taşıdı.

Eylem sırasında “Direne direne kazanacağız” sloganı atan işçiler, “Emlak Konut, YDA iyi bilsin, istediğiniz kadar yasaklayın, istediğiniz kadar paralarımızı ödemeyin. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

İnşaat İş Sendikası, Twitter’dan, “FŞM [İstanbul Finans Şehir Merkez] Şantiyesinde Emlak Konut ve YDA Group’un üyelerimizin haklarını gasp etmesine karşı üyelerimiz ve sendika temsilcilerimiz köprüyü trafiğe kapattı” açıklamasını yaptı.

DİSK Dev Yapı-İş ise “Boğaz köprüsünde eylem yaptık. Üyelerimizin haklarını gasp etmeye çalışan Emlak Konut ve YDA Group firmalarına tek damla alınterimizi dahi bırakmayacağız. Bedeli ne olursa olsun inşaat baronlarına taviz vermeyeceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

Edinilen bilgiye göre, eylem yapan işçiler ve sendika temsilcileri gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nı yapan ana firma YDA GROUP’un kampındaki inşaat işçileri, çalışma koşullarına ve verilmeyen haklarına karşı birkaç gün önce eylem başlatmıştı.

Eyleme müdahale eden polis, aralarında DİSK Dev-Yapı-İş Sendikası ve İnşaat İş Sendikası yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişiyi gözaltına alıp daha sonra serbest bırakmıştı.

İşçiler, çalışma koşullarına ve verilmeyen haklarına karşı başlattıkları eyleme, cuma günü Emlak Konut GYO önünde devam etmişti.

Polisin müdahalesi sonucunda, çok sayıda işçi ve haber takibi yapan gazeteci Zeynep Kuray gözaltına alınmış, Kuray serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Emlak Konut GYO patronlarının 'kamu malına zarar verme' iddiasıyla kendisi hakkında şikayetçi olduklarını söylemişti.