Sertel: İzmir'de yoğun bakımlar yetersiz, hastaneler hınca hınç dolu

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sağlık Bakanlığı'nın yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını 729,81 olarak açıkladığı İzmir'de yoğun bakım servislerinin yetersiz kaldığını iddia etti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sertel, vaka sayılarının artmasıyla İzmir'deki yoğun bakım servislerinin kırmızı alarm verdiğini belirterek şunları söyledi:

"İzmir’de, özel hastaneler dahil toplam 12 bin yatak var. Bunların bin 780’i yoğun bakım ama yoğun bakımda yetişkinlere düşen yatak sayısı bin 263. Salgın yoğunlaştıkça yoğun bakımlar yetersiz kalıyor ve hastaneler hınca hınç dolu. Bunları araştırdım. Yoğun bakımlardaki durumun gerçekten vahim olduğu ortaya çıktı. Ege Üniversitesi'nde 28 yatak var, Covid nedeniyle yatıyorlar ve yoğun bakımda yer yok. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 16 anestezi yoğun bakım yatağı var, orada yer yok. Özel hastanelerin tamamı dolu. Bornova Devlet Hastanesi'nde 18 yatak var, boş yer yok. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 22 yatak var, boş yer yok. Çiğli Bölge Hastanesi'nde 42 yoğun bakım yatağı var, boş yer yok. Bozyaka Devlet Hastanesi'nde 33 yoğun bakım yatağı var, orada da boş yer yok. Suat Seren'de 31, Alsancak Devlet Hastanesi'nde ise 9 yatak var, onların da hepsi hınca hınç dolu. Yaklaşık 50 hasta, yani kalp krizinden, beyin kanamasından değişik nedenlerle gelenler acil servislerde bakılıyor ve yoğun bakımda yer olmadığı için alınamıyorlar."

'Yer açmak için hastalar evlerine gönderiliyor'

Sertel, şöyle devam etti:

"Bize 'İzmir’deki yoğun bakımlarda yer var' diyecekler ama işin gerçeği öyle değil. Onlar çocuk yoğun bakım yerlerini de işin içine sokarak toplam sayı veriyorlar. Çocuk yoğun bakım yataklarında boşluklar var ama oraları büyükler kullanamıyor. O yüzden sıkıntı büyük. Bunun yanında durumu kritik görülmeyip, yoğun bakımda yer açmak için bazen hastalar evlerine gönderiliyor ve bunlardan bazıları maalesef bakımsızlıktan hayatlarını kaybediyorlar. Maalesef İzmir’de acil olarak yatak ve yoğun bakım sayısının artması lazım. Türkiye’de de artırılmalı. Ege Bölgesi'ne baktığınızda, 202 özel ve kamu hastanesi var. Bunların toplam yatak sayısı 29 bin 200. Bunların içerisinde yoğun bakım yatak sayısı en fazla olan yer bin 780 ile İzmir. Manisa'da 633, Denizli'de 514, Aydın'da 495, Balıkesir’de 458, Muğla’da 251, Çanakkale’de 178, Uşak’ta ise 147 yoğun bakım yatak sayısı var. Dolayısıyla orada da yer bulamayanlar da bu bölgeye akın ediyor."

'Şehir hastanesi ne oldu?'

İzmir'de yapımı süren şehir hastanesinin gecikmesinin sıkıntıyı artırdığını söyleyen Atila Sertel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İzmir’de 4 buçuk milyon civarında nüfusumuz var. Özellerle birlikte 58 hastanemiz var. Şehir hastanesinin açılışı geciktikçe bu yoğunluk artıyor, sorun çözülmüyor. Şehir hastanesi ne oldu? Ödeneksizlikten, parasızlıktan mı açılmıyor? Neden bir türlü açılamadı? SGK Tepecik Hastanesi müthiş bir yoğunlukla çalışıyor. Ben, burada sağlıkçıları karalamak, kötülemek istemiyorum. Sağlık il müdürü de çabalıyor ama sorun Türkiye’deki sağlıkla ilgili altyapı kapasitesi. 'Sağlık sorununu çözdük' diyenler, sağlığı özelleştirenler, özel hastanelerin kapısından girdiğiniz anda size fatura çıkartıyorlar. Ücretsiz sağlık her insan için gerekli olması gerekirken özel hastanelere mahkum eden, 'Sağlıkta reform yaptık' diyen iktidar, insanların sağlığının bozulduğu noktada gereğini yapamadı. Ölümlerin birçoğu da bakımsızlıktan ve sağlıktaki yetersizlikten dolayı oluyor. İzmir, kırmızı alarm veriyor. Sakın ola hastanelere, yoğun bakımlara güvenip hasta olmaya kalkmayın. Kendinizi koruyun, aşılarınızı olun, toplum içinde bütün güvenlik önlemlerini alarak dolaşın. Sakın ola hasta olmayın."