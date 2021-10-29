'Sermayeye peşkeş çektiğiniz ne kadar kamu malı varsa yeniden halkın kullanımına sunacağız'

TKP İstanbul İl Örgütü, AKM'nin açılışı gerçekleştiği sırada bir açıklama yaptı.

"Yıllardır şapkadan çıkarılan ve artık kabak tadı veren projelerden biri daha günlerdir medyada pazarlanıyor" denilen açıklamada, "Sözümüz söz, önce atıl bırakıp sonra sermayeye peşkeş çektiğiniz ne kadar kamu malı, ne kadar kültür mirası varsa hepsini tek tek, yeniden halkın kullanımına sunacağız" denildi.

Açıklama şöyle:

Bugün “Beyoğlu Kültür Yolu” projesinin bir parçası olarak AKM’nin açılışı gerçekleşiyor. Yıllardır şapkadan çıkarılan ve artık kabak tadı veren projelerden biri daha günlerdir medyada pazarlanıyor.

Tarihi ve kültürel miras olan binaların yıllarca atıl bırakıldıktan sonra kente “yeniden kazandırılması”, mega projelerle desteklenerek bir “kültür yolu” halinde lanse edilmesi… Bu saçmalık AKP fırsatçılığıyla Beyoğlu’na yeni bir rant saldırısının önünün hazırlanmasından başka bir anlam taşımıyor.

Beyoğlu’nda, Taksim’de her söz söyleyeni biber gazına boğan, kitabevlerini, tiyatroları, sinemaları kapatıp yerine zincir mağaza ve AVM açan, tarihi binaların sadece ön cephelerini bırakıp yerine betonarme yapılar konduran, sokaklardan masaları kaldıran, meydanda 1 Mayıs’ların kutlanmasını yasaklayan AKP’ye hatırlatıyoruz: Bu kentin meydanları emekçilerindir.

Kente anlam katan ne piyasa güdümlü projeleriniz ne de pandemide açlığa mahkûm ettiğiniz kültür sanat emekçilerinden zerre utanmadan açacağınız “kültür yolları”dır. Bu kente anlam katacak şey siyasi şovlara alet edilmeyen gerçek kültür sanat mekânlarıdır.

Sözümüz söz, önce atıl bırakıp sonra sermayeye peşkeş çektiğiniz ne kadar kamu malı, ne kadar kültür mirası varsa hepsini tek tek, yeniden halkın kullanımına sunacağız.

TKP İstanbul İl Örgütü