Sermayenin gözü deprem sonrası oluşacak 'fırsat'ta: 'Türkiye hâlâ yatırıma uygun bir yer'

Uluslararası finans yatırımcısı Mark Mobius depreme ve ekonomik sorunlara rağmen Türkiye'nin hâlâ yatırıma uygun bir yer olduğunu söyledi.

İngiltere merkezli Mobius Capital Partners'ın ABD'li kurucusu Mark Mobius Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla yatırım açısından öne çıkabilecek ülkelerden biri olduğunu değerlendirirken, sermayenin depremin ardından Türkiye'de kendisi için oluşacak "fırsat"a odaklandığını ortaya koydu.

'Bütün felaketlere ayak uyduruyorlar'

Ekonomim.com'da yer alan habere göre Mobius, “Türkiye’de yatırım söz konusu olduğunda, buranın hâlâ yatırım için uygun bir yer olduğuna inanıyoruz. Bölgede yatırımlarımız var. Türklerin çok esnek olmaları, bütün bu felaketlere ve sorunlara ayak uydurabilmeleri yatırımlarımızın ana sebeplerinden. Yüksek enflasyona rağmen çok zayıf bir Türk lirasına bile uyum sağlayabiliyorlar. Bu sebepler göz önüne alındığında Türkiye’ye yatırım yapmak bizi hiç korkutmuyor” açıklamasını yaptı.