İşçilere hasarlı yerlerde çalıştırılma baskısı: 'Emekçilerin öfkesini başınıza yıkarız!'

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle binlerce yurttaşımız yaşamını yitirirken, çok sayıda ilde de yıkım yaşandı.

Yıkım yaşanan illerde fabrikalar, işyerleri de yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bunlardan biri olan Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Göral Kuruyemiş fabrikasında patronun işçilere "Hayat devam ediyor, çalışmak zorundayız" diye mesaj attığı öğrenilmişti.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, söz konusu baskıların yaşanmaya başladığı ihbarları sonrası "Deprem bölgesindeki işçiler işbaşı yapmaya zorlanıyor. İnsanlar daha cenazelerini kaldırmamışken edeceğiniz kârları düşündüğünüzü biliyoruz. Ağzınız sulanıyor. Sakın denemeye kalkmayın. Emekçilerin öfkesini başınıza yıkarız!" açıklamasını yaptı.

📢Deprem bölgesindeki işçiler işbaşı yapmaya zorlanıyor.



📌İnsanlar daha cenazelerini kaldırmamışken edeceğiniz kârları düşündüğünüzü biliyoruz.



Ağzınız sulanıyor.



Sakın denemeye kalkmayın.



🚩Emekçilerin öfkesini başınıza yıkarız!



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📞05419400514@tkpninsesi pic.twitter.com/pqPBuF9k9w — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 10, 2023

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