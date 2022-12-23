'Sermaye ve Emek' başlıklı karikatür sergisi Ankara NHKM'de

Solcu Liseliler sosyal medya hesaplarından lise öğrencisi karikatürist Paylaş Kiraz'ın "Sermaye ve Emek" başlıklı karikatür sergisini duyurdu. Serginin açılışı 24 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) gerçekleşecek.

24-26 Aralık tarihlerinde sergilenen karikatürler sonraki günlerde Sokullu Semt Evi ve Doğukent Semt Evi'nde ziyaretçilere açık olacak.

Paylaş Kiraz Kimdir?

2005 yılında Zonguldak'ta doğan Paylaş Kiraz çocuk yaşlarından itibaren karikatür çizmeye başladı. Çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece ve ödüller aldı. Kiraz'ın son sergisi "Sermaye ve Emek" işçi-patron ilişkisinden kadın-erkek eşitsizliğine, NATO-Türkiye ilişkilerinden bağımsızlık arayışına uzanan birçok konuyu ele alıyor.