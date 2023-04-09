Sermaye sınır tanımıyor, Polonya mafyası da: TIR sürücülerinin grevine milis saldırısı

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) yakınlarındaki A5 karayolu üzerindeki Gräfenhausen adlı otoyol dinlenme tesisi alanında grevdeki sürücüler, 19 kişilik Polonyalı paramiliter bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, nakliye şirketi gibi görünen ancak gerçekte Polonyalı patron ve eski AB milletvekili Krzysztof Rutkowski'ye ait dedektiflik şirketi “Detektei Rutkowski”ye bağlıydı. Bu grubun, Almanya topraklarındaki kamyon şoförlerinin grevini şiddet kullanarak sona erdirmeye çalıştığı belirtildi.

Haklarını arayan ve adil ücret ile insani çalışma koşulları taleplerini dile getiren, ağırlıklı olarak Özbekistan, Gürcistan ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinden gelen toplam 50 sürücüyü sindirmek ve eylemi durdurmak için bağlı oldukları nakliye şirketinin söz konusu ‘dedektiflik bürosunu’ tuttuğu tahmin ediliyor. Benzer eylemlerin Güney Tirol, İtalya ve Hollanda'da da devam ettiği bildirildi.

Greve çıkan şoförler çalıştıkları nakliye şirketinden 50 günden uzun süredir hiç para alamıyordu. Greve çıkan şoförlere saldıran 19 kişilik özel milislerin kamyonları şiddet kullanarak çalmak için zırhlı bir araçla dinlenme tesisine adeta daldığı bildirildi.

Alman medyasında yerel haberler arasında yer verilen olayı önlemek için Alman güvenlik birimleri geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede dedektiflik şirketinin sahibi ve 18 güvenlik görevlisinin gözaltına alındığı, soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

Alman sendikalar birliği sınır dışı edilmelerini istedi

Diğer taraftan Alman Sendikalar Birliği (DGB) yönetim kurulu üyesi Stefan Körzell, Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırganları sürücülerin kamyonlarını çalmaya çalışan “Polonyalı eşkıya” olarak nitelendirdi. DGB temsilcisi, polise hızlı müdahalesi için teşekkür etti.

Olay yerindeki görgü tanıkları arasında bulunan sendikacı Körzell, “Nakliye şirketi sahibinin, kamyon şoförlerinin protestosunu tehditle sona erdirmek için zırhlı araçla paramiliter bir çeteyi Almanya'ya göndermesi çok çirkin bir olaydır. Bunun sonuçları olmalı. Ayrıca görünüşlerinin ve üniformalarının suç teşkil edip etmediği de kontrol edilmelidir. Saldırganların kamu güvenliği ve düzeni için ciddi bir tehdit oluşturması nedeniyle sınır dışı edilmesinin ve Almanya'ya girişinin yasaklanmasının dikkate alınması gerekir” dedi.

Asgari ücret yasası: DGB düzenleme talep etti

Grevcileri ziyaret eden Almanya Sendikalar Birliği (DGB) Hessen Eyalet Örgütü Başkanı Michael Rudolph ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Maalesef burada yaşadığımız, Avrupa yük taşımacılığındaki üzücü bir gerçek. [Şoförler için] hukuki durum aslında net, aracın kullanıldığı ülkenin ücretleri geçerlidir. Ancak maalesef gerçek farklı. Avrupa üzerinden çok daha az paraya şoför gönderen birçok patron var. Bu insanlar sadece en güvencesiz koşullarda çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda bu şekilde yaşıyor. Bu nedenle çok daha sıkı kontroller şart. Her seferinde en fazla iki hafta yollarda olmak yerine, aslında haftalarca ve aylarca Avrupa'daki karayollarında çalışıyorlar ve arabalarında uyuyorlar. Bu yasa dışı. Almanya'daki asgari ücret yasası ihlallerinin Polonya'daki patronlara karşı da uygulanabilmesi için açık kurallara ihtiyacımız var.”

Uzun mesafeli ulaşım istismarı

Öte yandan Hessen eyalet parlamentosundaki Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Meclis Grup Başkanı Günther Rudolph da şu açıklamayı yaptı.

“Acil olarak daha fazla denetime ihtiyaç var. Yürürlükteki yasalara mutlaka uyulmalıdır. Ancak bunun için de daha fazla personel gerekiyor. Maalesef, A5 üzerindeki Gräfenhausen örneğinden, uzun mesafeli ulaşımda istismarın Almanya'da da hâlâ gündemde olduğunu görebiliyoruz. Hukukun üstünlüğü ilkesi, ‘nakliye komisyoncusunun’ dinlenme tesisi alanındaki davranışlarına müsamaha göstermemelidir.”

Saldırganlarda aşırı sağcı dövmeler

Sol Parti (Die Linke) Hessen Eyalet Örgütü Başkanı Christiane Böhm de Gräfenhausen'deki grevci kamyon şoförleriyle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Böhm, “Patronun, sağcı güçler aracılığıyla anlaşmazlıkları şiddetle çözmek istemesi ‘Alman tarihinin en karanlık anlarını’ anımsatan bir skandaldır. Olay yerindeki gözlemciler, Polonya'dan gelen saldırganların aşırı sağcı çevrelerin kıyafetlerini giydiklerini ve dövmelerini taşıdıklarını gördüklerini bildiriyor.” diye konuştu.

Kamyoncular yalnız değil

Öte yandan saldırıya uğrayan grevci kamyon şoförleri ile bölgedeki sendikacılar ve dernekler hızla dayanışmaya geçerek yiyecek ve içecek bağışında bulundu. Dayanışma göstergesi olarak kamyon brandalarına Birleşik Hizmetliler Sendikası ver.di’nin bayrakları asıldı ve “Fair Mobility” ağından danışmanlar olay yerine gelerek sürücülerin sosyal ağlardaki protestolarına da dikkat çekti.

Gräfenhausen dinlenme tesislerindeki bir kamyonun kasası da mutfağa dönüştürüldü.