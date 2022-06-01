Sermaye büyüdü emek küçüldü: 'İşçiler büyümeden payını alamıyor'

DİSK Araştırma Merkezi'nin yayınladığı "Kim Ne Kadar Büyüdü?" isimli araştırma bültenine göre 2020 1. çeyrekte emeğin payı yüzde 39,1 iken 2022 1. çeyrekte yüzde 31,5’e düştü. Sermaye payıysa 2020-2022 arasında yüzde 41,7’den yüzde 47,6’ya çıktı.
"2022 1. çeyrekte cari fiyatlarla sermaye geliri yüzde 88 artarken emek geliri yüzde 59,7 arttı" denilen açıklamada, "Türkiye büyüyor ancak asıl üretici güç olan işçiler büyümeden payını alamıyor. Sermaye ortalama büyümeden daha hızlı büyürken, emek ortalama büyümenin çok altında kaldı" ifadeleri kullanıldı.
'Sermaye gelirleri emeğin 2 katı kadar arttı'
DİSK'in açıklaması şöyle:
- Türkiye büyüyor ancak asıl üretici güç olan işçiler büyümeden payını alamıyor!
- 2020 1. çeyrekte emeğin payı yüzde 39,1 iken 2022 1. çeyrekte yüzde 31,5’e düştü.
- Sermaye payı 2020-2022 arasında yüzde 41,7’den yüzde 47,6’ya çıktı.
- 2022 1. çeyrekte cari fiyatlarla sermaye geliri yüzde 88 artarken emek geliri yüzde 59,7 arttı.
- Sermaye ortama büyümeden daha hızlı büyürken, emek ortalama büyümenin çok altında kaldı.
- Sermaye gelirleri 2 yılda emeğin 2 katı kadar arttı.
- 2 yıl içinde emeğin pastadaki payı yüzde 20 civarında azaldı.
- Covid-19, yüksek enflasyon ve ekonomik kriz bölüşüm ilişkilerini kötüleştirdi.