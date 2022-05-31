Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü, emekçilerin katma değerden aldığı pay geriledi

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,2 büyüdü.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,6 iken yüzde 47,6 oldu.

Ana gruplara bakıldığında en yüksek büyümenin tüketim harcamalarında yaşandığı görüldü.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,8, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.

En yüksek katkı tüketimden geldi

Bu rakamların ardından büyümeye ilk çeyrekte en yüksek katkının tüketimden geldiği görüldü. Hanehalkı tüketimi ilk çeyrekte büyümeye 11,6 puan katkı yaptı. Tüketimi 3,5 puanla net ihracat izledi. Devlet harcamaları ve yatırımların büyümeye katkısı ise sınırlı kaldı. Stoklar ise büyümeden 8,2 puan götürdü.

Dayanıklı mal tüketiminde sınırlı büyüme

Tüketimin alt kalemlerine bakıldığında dayanıklı mal tüketiminin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 19,8 büyüdüğü görüldü. Bu büyüme verisi son 3 çeyreğin en yüksek büyümesi olsa da, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki yüzde 22,5'lik büyüme performansının ardında kaldığı izlendi.

Aynı dönemde yarı dayanıklı mal büyümesi yüzde 31,9; dayanıksız mal tüketimi büyümesi ise yüzde 16,7 oldu. Hanehalkının hizmetler sektöründeki tüketiminde ise yüzde 24,8'lik büyüme görüldü.

Sanayi büyümesi hizmetin ardında kaldı

Ana sektörlere bakıldığında yılın ilk çeyreğinde sanayinin büyüme performansının hizmetler sektörünün ardında kaldığı görüldü.

Buna göre yılın ilk çeyreğinde sanayi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüdü. Hizmetler sektöründe büyüme ise yüzde 14,9 olarak kaydedildi.

Tarımda yüzde 0,9 ile sınırlı bir büyüme kaydedilirken, inşaat sektörü ise yüzde 7,2 daraldı.

İnşaat yatırımlarında daralma ivmesi sürüyor

Yatırımların alt kalemlerine bakıldığında makine ve teçhizat yatırımlarında büyümenin, bununla birlikte inşaat yatırımlarındaki daralmanın devam ettiği izlendi.

Verilere göre yılın ilk çeyreğinde inşaat yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 9,8 daraldı. Böylelikle son üç çeyrekte inşaat yatırımlarında yıllık daralma kaydedilmiş oldu.

Aynı dönemde makine teçhizat yatırımları ise yüzde 10,5 büyüdü. Bu büyümeyle birlikte makine teçhizat yatırımlarındaki büyüme ivmesi 10 çeyreğe yükseldi.

179,8 milyar dolarlık ekonomi

TÜİK verilerine göre üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini, 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,5 artarak 2,5 trilyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İşgücü ödemelerinin payı düştü

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 59,7, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 88,1 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,6 iken yüzde 47,6 oldu.