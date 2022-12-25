Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Türkiye'ye iade edilecek

Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.

Adalet Bakanlığı'nca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir."

'FETÖ' Borsası

İzmir’de "FETÖ Borsası" olarak adlandırılan yapının silahlı kanadını yönettiği söylenen, çok sayıda kişiden tehditle para aldıkları ve bazılarına silahlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle hakkında dava açılan ve hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Serkan Kurtuluş, 2020 Haziran ayında Arjantin'de yakalanmıştı.

Serkan Kurtuluş, eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı olan Ahmet Kurtuluş'un ölümüne ilişkin A3 Haber'e şu açıklamaları yapmıştı:

"Ahmet Kurtuluş 'Bana kimse dokunamaz, elimde bilgiler var, bana dokunurlarsa ben de Nükhet Hotar’a dokunurum, o da başkalarına dokunur' diyordu. Nitekim Ahmet Kurtuluş tutuklandıktan sonra da, Hotar’ı tehdit etti. Sonra Kurtuluş tahliye edildi, en sonda susturuldu, öldürüldü. Ahmet Kurtuluş konuşma ihtimali olan birisiydi. Konuşması halinde ucu kime dokunacakdıysa, Kurtuluş’u onlar öldürdü. O dönemde en yakında Nükhet Hotar vardı, Binali Yıldırım vardı, AKP milletvekilleri vardı, il yönetimi vardı, savcılar vardı. Kurtuluş konuşsaydı, ucu hepsine dokunacaktı. Bir ekipti bunlar. Ahmet Kurtuluş, Nükhet Hotar’ın sağ koluydu. Nükhet Hotar, işlerini Kurtuluş üzerinden yönetiyordu."

Çakıcı 'benim kardeşimdir' demişti

Ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı da, 2016'da cezaevinde olduğu dönemde yazdığı bir mektupla, kamuoyunda kendisinin ismi kullanılarak yapılan açıklamalara tepki gösterirken Serkan Kurtuluş için şu notu düşmüştü: "Serkan Kurtuluş bu dünyada ve öbür dünyada da benim kardeşimdir. Beni seven veya sevmeyen herkes bunu böyle bilmeli."