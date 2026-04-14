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Serik Belediye Başkanı Kumbul CHP'den istifa etti: İl Başkanlığından belediye önüne çağrı

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un CHP'den istifası üzerine Antalya İl Başkanlığı yarın saat 15.00’te belediye binası önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 14.04.2026 , 23:48

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un CHP'den istifasını duyurdu. 

Olayın ardından CHP Antalya İl Başkanlığı açıklamada bulundu.

Açıklamada, gelişmeye ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yarın basın açıklaması düzenleneceği bildirildi.

Açıklamaya, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, il yöneticileri, milletvekilleri ve Serik İlçe Başkanı İbrahim Turhat ile ilçe yöneticilerinin katılacağı belirtildi.

Basın açıklamasının saat 15.00’te Serik Belediye Binası önünde gerçekleştirileceği duyuruldu.

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