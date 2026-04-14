Serik Belediye Başkanı Kumbul CHP'den istifa etti: İl Başkanlığından belediye önüne çağrı
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 14.04.2026 , 23:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un CHP'den istifasını duyurdu.
Olayın ardından CHP Antalya İl Başkanlığı açıklamada bulundu.
Açıklamada, gelişmeye ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yarın basın açıklaması düzenleneceği bildirildi.
Açıklamaya, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, il yöneticileri, milletvekilleri ve Serik İlçe Başkanı İbrahim Turhat ile ilçe yöneticilerinin katılacağı belirtildi.
Basın açıklamasının saat 15.00’te Serik Belediye Binası önünde gerçekleştirileceği duyuruldu.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.