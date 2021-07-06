Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na 2 müebbet ve 25 yıl hapis cezası daha verildi

Ordu ve Samsun'da,12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, bu kişilerden 5'iyle ilgili yargılandığı davada kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 46 yaşındaki seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, Şeker Köseoğlu ile Hasan Bayram'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davadan da karar çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Çayıroğlu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu ve Samsun'da 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Çayıroğlu'na geçtiğimiz Şubat ayında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.