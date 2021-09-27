Seri cinayetlerin altından çete savaşı çıktı

Ankara’da liderliğini ‘Dalin’ lakaplı İsmail Altun ile liderliğini Ünal Layık’ın yaptığı iki çete arasında kentteki uyuşturucu trafiği yönetiminde hâkimiyet kurmak için güç savaşı çıktı. Aralarında İsmail Altun’un da bulunduğu 5 kişi öldürüldü.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre 5 kişinin 2020 yılından bu yana farklı tarihlerde silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olaylarda Altun’u adamlarına öldürttüğü iddia edilen diğer çete lideri Ünal Layık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Layık, uyuşturucu çetesini cezaevinden yönetmeye devam ederken, öldürdükleri ‘Dalin’ lakaplı İsmail Altun’a ait uyuşturucuya da el koyarak piyasaya sürmeye devam ettikleri ileri sürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, cezaevindeki çete lideri Ünal Layık adına suç faaliyetlerini yürüten Musa Yiğit’i takibe aldı. Yaklaşık 4 aylık teknik-fiziki takibin ardından başlatılan operasyonda Yiğit’in de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı. Çetenin ana karargâh olarak kullandığı şehirden uzak villaya yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu bulundu. Villanın bahçesinde ve yakın bölgedeki tarlalarda yapılan kazılarda da toprak altına gömülmüş çok miktarda esrar, eroin ve metamfetamin çıkarıldı. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.