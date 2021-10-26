'Şerh' yayında: 'Sanki masal bilmez çocukların eteğindeki taşların şiire dökülüşü'

İmran Aydın Tali'nin ilk şiir kitabı "6:45" yayınlarından çıktı.

"Şerh" adlı kitap ön yüzündeki "Bu metin, göğün altında yeni bir söz bulma arayışıyla, insanın dehşetli ve muhteşem serüveninin kesintiye uğradığı bir tarih dilimi anlatısına düşülen 'şerh'lerden kurulmuştur" sözleriyle tanıtıldı.

Yazar Asaf Güven Aksel'in kitap için yazdığı arka kapak yazısı da şöyle:

"Açık seçik söyleyeceğim dese de sosyalizmi, kurşunu ve barutu koklayanların macerası kadar çetin bir yolculuğa çağırıyor dizelerinde bizi, bizi derken, somun ekmeği köşesinden sevenleri. Vardır ya kömür ve elmas görünce ağlayanlar, onlar 'heyamola' çeksin diyedir belki, sanki masal bilmez çocukların eteğindeki taşların şiire dökülüşü.

Elinde karanfil çöpü, çok kavisli yollardan düz yürürken İmran, menteşesini dışarıdan mühürlediği bir kapıya varıp alın terini avcuna topluyor bu ilk kitabında. İyi ki. İyi ki, çünkü yaylı yaysız çalgılardan eşsiz bir ezgiyi yaratanlara şükran borcu, ancak böyle barikata taş olur. Ancak böyle 'bir fikrin sonucu' imzası taşır, akıp giden suları sözümüze getirecek yarınlar.

Okurken İmran’ı, kaybolmuş çocuk yeşili bir hırka giyesiniz gelirse ürperip, tam da gecenin üçünü bölerken, pencereden baksanız, üç dikelmiş boyun seçersiniz bütün coğrafyalarda. O zaman dersiniz, neden en kekeme hecelerden doğmasınmış kilidi kıran dize."

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz. İstanbul Kadıköy'deki NHKM ile İzmir ve Ankara NHKM'de de bulabilirsiniz.

İmran Aydın Tali kimdir?

İmran Aydın Tali, 1994'te İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Radyo TV Sinema mezunudur.

Şiirleri Yeni Gelen, Şiirden, Hayal, Mühür, Caz Kedisi gibi edebiyat dergilerinde yayımlandı. soL Haber, Oda Kitap, Korsan Dergi, Nadas Gazete (Genel Yayın Yönetmeni) gibi internet yayınlarında deneme ve kitap eleştirileri yazdı.

"Bir günün muhakemesi" isimli şiir dosyası 2017'de Yaşar Nabi Nayır ve Arkadaş Zekai Özger ödül jürileri tarafından "Dikkate Değer" bulundu. Türkiye Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıldönümünde kaleme aldığı "Miras" isimli şiir, partinin resmi yayın organı "Boyun Eğme"'de yayımlandı.

İlk şiir kitabı "şerh" Ekim 2021'de "6:45 Yayınları" tarafından basılan yazar, bir mücadele konusu olarak ele aldığını söylediği yaşamına İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi emekçisi olarak devam ediyor.