Serenay Sarıkaya’ya saldırı girişiminde bulunmuştu: 'Yeniden deneyeceğim' 

Serenay Sarıkaya, 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş tarafından aracıyla evine giderken saldırı girişimine maruz kalmıştı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Demirtaş ifadesinde "Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını" belirterek şu ifadeyi kullandı: "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum."

'Yeniden deneyeceğim'

Demirtaş, oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu söyledi. Demirtaş ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' dedi.

Olay sonrası Sarıkaya'nın evinin önünde artık 4 özel koruma olduğu öğrenildi.

Öte yandan Tayfur Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.