Serbest bırakılmıştı: Kırtasiyedeki tacize 'itiraz' üzerine tutuklama kararı

İstanbul Fatih'te 28 Aralık Çarşamba günü, 14 yaşındaki öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. Çocuk, kırtasiyeye girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı öğrenciyi taciz etti. Bir müşterinin içeri girmesiyle kırtasiyeden çıkan çocuk, evine giderek durumu ailesine anlattı. Babanın şikayeti üzerine kırtasiye çalışanı A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılığın “çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli A.S. hakkında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

Bunun üzerine savcılık, şüphelinin adli kontrol kararına itirazda bulundu. Savcılık itirazında, "14 yaşından küçük mağdur çocuğun tacizini doğrular nitelikteki kamera görüntüleri ile suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe olduğu gerekçesiyle" şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, A.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. A.S. yeniden gözaltına alındı.