14 yaşındaki çocuğu taciz eden şahıs olayı itiraf ettikten sonra serbest bırakıldı

Fatih’te 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan kırtasiye çalışanı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

Olay, 28 Aralık günü Fatih Seyyid Ömer Mahallesi’nde bulunan bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan kırtasiyede, dükkan çalışanı tarafından tacize uğradı. 

14 yaşındaki kız çocuğu kırtasiyeden çıktıktan sonra evine giderek durumu ailesine anlattı. Ailenin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine şüpheli A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İtiraf etti, serbest kaldı

Şüpheli A.S., ifadesinde kırtasiyeye giren kız çocuğunu tanımadığını ve ismini bilmediğini söyledi. Daha sonra 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğunu itiraf eden A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

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