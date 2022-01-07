Serbest bırakılan tacizciyi hastanelik ettiler

Olay, dün akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.H.D. adlı şahıs, iş arkadaşını evinin önünde taciz etti.

Kadının bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi olaya müdahale etti. Darp edilen İ.H.D., daha sonra polise teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldığını öğrenen kadının yakınları, akşam saatlerinden İ.H.D.’yi evinin önünde yakalayarak darp etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle yaralı olarak kurtarılan İ.H.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, konuya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin başlatılan çalışmalar sürüyor. (İHA)