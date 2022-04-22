Şenyaşar soruşturmasında yeni gelişme: AKP'li vekilin ağabeyi gözaltında

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde seçim çalışmaları sırasında 3’ü Şenyaşar ailesinden olmak üzere 4 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltına alınanlar arasında AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğeni Osman Şah Yıldız ve Osman Yıldız da bulunuyor. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 9 kişinin ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturmada 43 kişinin isminin geçtiği belirtildi.

'Temkinli olunmalı'

Cumhuriyet'ten Samed Balçık’a konuşan Şenyaşar ailesinin avukatı Gökhan Dayık'sa, gözaltılara ilişkin temkinli olunması gerektiğini belirtti. Avukat Dayık, "Savcılık henüz bizimle bilgi paylaşmadı. Duruma bakacağız. Tutuklama olacak mı olmayacak mı? İfadeleri alınıp ertesi gün bırakılabilir. Kamuoyu baskısını ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle de olabilir" dedi.