Şenyaşar Ailesi: 'Savcılar bizden kaçıyor'

Urfa Suruç'ta 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile katliamdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın Şanlıurfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021 tarihinde başlattıkları "Adalet Nöbeti" birinci yılını doldurdu.

Bir yıl içinde bir çok siyasi parti ve kurumun destek verdiği, Adalet Nöbeti'nde bir araya geldiği süreçte Şenyaşar ailesi adeletin sağlanmasının ve iktidara yakın odlukları için suçluların ve suçun üzerinin örtülmemesini talep ediyor. Bir yıl boyunca yaz dememen kış demeden devam eden adalet nöbetleri Türkiye'nin son bir yılında en çok anılan ve bahsi geçen konularından birisi oldu.

"Savcılar bizden kaçıyor"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kurulan Adalet Kürsüsü'nde konuşan Ferit Şenyaşar katılan herkese teşekkür ederken bir insanlık suçu yaşandığını ifade etti. "Keşke bu direnişe ihtiyaç olmasa, adil bir yaşam olsa. Bu adil yaşamı haklı insanların onurlu direnişi ile geri getireceğiz. Katliam ile ilgili dava artık kamuoyuna mal oldu. Katliamın detaylarını artık anlatmayacağım, sadece bir konuya değinmek istiyorum. Rusya ve Ukrayna şuan savaş halinde. Savaş durumunda olmasına rağmen kimse her hangi bir hastaneye ve ya bir ambulansa saldırmamıştır. Bu bir insanlık suçudur ve bu suç 14 Haziran 2018’de Türkiye’de işlenmiştir. Bu katliamı yapanlar milletvekilinin koruması altıda ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar” diyen Ferit Şenyaşar yargıçların iktidarın etkisi altında kaldığını, bunun herkes tarafından bilindiğini ve dosyayı inceleyen savcıların verecek cevapları olmadığı gözlerini kaçırarak yanlarından geçtiklerini ifade etti.

"Önce saldırıp sonra kamu düzenini bozmaktan dava açtılar"

Adalet Nöbeti boyunca kolluk kuvvetlerinin sürekli kendilerine yaptıkları saldırılara değinen Ferit Şenyaşar mücadelelerin adelet yerini buluncaya kadar devam edeceğinin altını çizdi. Şenyaşar kendilerini Gaziantep'e tahliye eden bir ambulansa yapılan saldırının fotoğraflarını göstererek "Kullanılamaz hale gelen ambulansın fotoğrafını adliye binası önünde açtığımız için hakkımızda ‘kamu düzenini bozmaktan’ soruşturma açtılar. Faklı şehirlerden dayanışma için gelen Barış Anneleri ‘tehlikeli’ görülüp’ bize yaklaşmalarına izin vermediler. Annemin ağıtlarından şu ana kadar 14 soruşturma açtılar." dedi.

Katılan herkese teşekkür eden Ferit Şenyaşar mücadeledeki ve adalet arayışındaki ısrarını yineleyerek her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini belirtti.