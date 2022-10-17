Şenyaşar soruşturması 4 yılda tamamlandı: İddianamede AKP Milletvekili Yıldız'ın adı geçmedi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu ailesinden 3 kişiyi kaybeden Emine Şenyaşar, 4 yıl sonra tamamlanan “hastane” dosyası iddianamesinde AKP milletvekili Yıldız’ın sanık ya da tanık olarak yer almamasına tepki göstererek “Çocuklarımın saldırıya uğradığı iş yeri ve hastanede AKP’li İbrahim Halil Yıldız vardı" dedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; 24 Haziran 2018 seçimlerinden 10 gün önce Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler ile esnaf arasında başlayan kavga, Suruç Devlet Hastanesi'nde de devam etmişti. Yıldız’ın akraba ve yakınları hastaneye kaldırılan Şenyaşar ailesine mensup üç kişiyi hastanede öldürmüştü. Dosya, olayların ilk yaşandığı yer olan iş yeri ve hastanede yaşananlar yönünden ikiye ayrılmış, sonrasında ise iş yeri önünde gerçekleşen olaylara ilişkin dava açılmıştı.

4 yıl sonra 19 kişiye dava

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, gizlilik kararı bulunan hastanede yaşanan cinayetlere ilişkin ikinci soruşturmayı 4 yıl sonra tamamladı. Başsavcılık, aralarında Yıldız’ın kardeşi ve yeğenlerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede, Celal, Hüseyin, Mehmet, Osman, Celal, Arif, Ömer, Cemal, Fethi, Emine ve İbrahim Yıldız ile Mekail Şimşek, Mustafa Amaç ve Mustafa Durmaz hakkında “kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürmeye yardım” suçlarından hapis cezaları talep edildi.

İbrahim Halil Şimşek, Müslüm, Mahmut ve Saim Yıldız ile Şerif Durmaz hakkında ise Suruç Devlet Hastanesine ait kameralar ile kamera kayıtlarını çaldıkları gerekçesiyle “kamu malına zarar verme, ı̇ş yeri dokunulmazlığını ı̇hlal etme, suç delillerini yok etme ve bina ı̇çinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçlarından hapis cezası istendi.

Şanlıurfa Başsavcılığı, Yıldız’ın akrabalarının da aralarında olduğu 14 kişi hakkında kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs, 5 kişi hakkında ise “kamu malına zarar verme, ı̇ş yeri dokunulmazlığını ı̇hlal etme, suç delillerini yok etme ve bina ı̇çinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçlarından dava açtı. İddianamede 14 sanık hakkında iki kez müebbet ve 45 yıla kadar hapis, 5 sanık hakkında ise 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

'Çocuklarımı öldürdüklerinde Yıldız'ı görenler var'

Şanlıurfa Adliyesi önünde 588 gündür Adalet Nöbeti tutan Emine Şenyaşar, hazırlanan iddianame ile ilgili konuştu. Şenyaşar, AKP’li İbrahim Halil Yıldız’ın sanık ya da tanık olarak yer almamasına tepki gösterdi.

Şenyaşar'ın konuya dair ifadeleri şöyle:

“Çocuklarımın saldırıya uğradığı iş yeri ve hastanede Yıldız vardı. Çocuklarımı hastanede öldürdüklerinde Yıldız’ın alkış çaldığını görenler var. Kamera kayıtlarının çalındığını söylüyorlar, inanmıyorum. Kamera kayıtlarını çıkarsınlar. Eğer benim çocuklarımın bir suçu varsa o da ortaya çıkarılsın. İşyeri davasında da her şeyi doğru ortaya çıkarmadılar. Çocuklarım haksız hukuksuz yere katledildiler. Bize yapılan zulüm dünyada kimseye yapılmadı. Adalet Nöbeti oğlum serbest kalana kadar sürecek. Öleceksem burada nöbette öleyim.”