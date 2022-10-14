Şenyaşar ailesi davasında 19 kişi hakkında takipsizlik kararı

Urfa'da Şenyaşar ailesinin 3 ferdinin katledildiği hastane dosyası ile ilgili iddianame 4 yıl sonra hazırlandı. İddianame ailenin avukatlarından önce Anadolu Ajansı’na tebliğ edildi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Emrullah Acar'ın haberine göre Şenyaşar ailesinin 3 ferdinin katledildiği hastane dosyası ile ilgili 19 kişi hakkında Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi.

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde Şenyaşar ailesinin işyerlerini ziyaret eden AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile koruma ve yakınları, kimi eleştiriler ile karşı karşıya kalınca aile fertlerine saldırıda bulunmuştu. Kalabalık bir grup tarafından ateşli silah ve sert cisimler ile saldırıya maruz kalan Şenyaşar ailesinin 6 ferdine yönelik saldırılar, kaldırıldıkları hastanede de devam etmişti. Devlet erkanının bulunduğu Suruç Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı çocuklarını görmek için giden baba Hacı Esvet Şenyaşar, çocukları Celal ve Adil Şenyaşar, Emine Şenyaşar’ın gözleri önünde linç edilerek katledilmişlerdi.



Katliamdan yaralı kurtulan Mehmet Şenyaşar, Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede 34 kişiyi tespit etmişti. Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı katliamdan 4 yıl 4 ay sonra Mehmet Şenyaşar’ın tespit ettiği 19 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Suruç Devlet Hastanesi’nde meydana gelen katliam ile ilgili “kasten öldürme”, “nitelikli hırsızlık”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “kamu mala zarar verme ve işyeri dokunulmazlığını ihlal” suçları yönünden soruşturma yürüten Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Şenyaşar’ın teşhis ettiği 19 kişiden Celal Yıldız, Erdal Yıldız, Cemal Yıldız, İbrahim Halil Şimşek ve Osman Şah Yıldız’ın (AKP’li İbrahim Yıldız’ın yeğeni) HTS incelemesinde olay saat aralığında Suruç ilçesi ve Suruç Devlet Hastanesi'nden baz vermediği iddia edildi.



Hastanede yapılan olay yeri çalışması neticesinde elde edilen biyolojik bulgular ve düzenlenen kriminal DNA Analiz raporlarına dayandırılan çalışmada baba Esvet Şenyaşar'ın öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen oksijen tüpü üzerinde yapılan incelemede 19 kişinin DNA profiline rastlanmadığı belirtildi. Savcılık, söz konusu 19 kişinin hastane kamera görüntülerine takılmadığını, haklarında somut bir delil elde edilmediği gerekçesi ile 19 kişi hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.



Hakkında takipsizlik kararı verilenler şu şekilde: Ali Yıldız, Atilla Arca, Bülent Yıldız, Celal Yıldız, Cemal Yıldız, Çetin Yıldız, Doğan Yıldız, Erdal Yıldız, Faik Yıldız, Fethi Yıldız, Fırat Yıldız, Hikmet Yıldız, İbrahim Halil Şimşek, İbrahim Halil Yıldız, Mahmut Yıldız, Mehmet Yıldız, Mustafa Yıldız, Osman Şimşek ve Osman Şah Yıldız."

Şimşek geçen hafta tahliye edilmişti

Savcılığın hakkında takipsizlik kararı verdiği İbrahim Halil Şimşek 22 Nisan 2022 tarihinde aralarında AKP’li Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız’ın da olduğu 4 kişi ile birlikte tutuklanmıştı. “Suç delillerini karartma, gizleme, yok etme”, “Muhafaza altına alınmış eşyaları çalma” nedeni ile tutuklanan İbrahim Halil Şimşek'in, aynı iddia ile tutuklanan Müslüm Yıldız ile birlikte geçtiğimiz hafta tahliye edildiği öğrenilmişti. Hakkında takipsizlik kararı verilen Osman Şah Yıldız (AKP’li İbrahim Halil Yıldız’ın yeğeni) de aynı tarihte gözaltına alınmış savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ne olmuştu?

AKP’li İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırılarına dair yürütülen soruşturma, aynı gün olmasına rağmen işyeri ve hastane olarak iki ayrı dosyaya ayrıldı. İşyeri dosyasıyla ilgili açılan davada, Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a ise 18 yıl ile hapis cezası verildi. Hastanede yaşanan katliama dair yürütülen soruşturma dosyasında ise gizlilik kararı yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Gizliliğin korunduğu dosyada, 22 Nisan 2021’de AKP’li Yıldız’ın babası Osman Yıldız, ağabeyi Celal Yıldız, yeğenleri Osman Şah, Hüseyin Yıldız ve danışmanı Mustafa Amaç’ın aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. AKP’li Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız ve Mekail Şimşek “Kasten öldürme”, “Kasten yaralama”, İbrahim Halil Şimşek ve Müslüm Yıldız ise “Suç delillerini karartma, gizleme, yok etme”, “Muhafaza altına alınmış eşyaları çalma” nedeniyle tutuklandı. İbrahim Halil Şimşek ve Müslüm Yıldız’ın geçtiğimiz hafta tahliye edildiği öğrenilmişti. Katliam ile ilgili dava dosyası ile ilgili 4 yıl 4 ay sonra iddianame hazırlandı. 2'si tutuklu 19 sanık hakkında, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme", "suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olay eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hazırlanan, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame dosyanın avukatlarından önce Anadolu Ajansı’na (AA) tebliğ edildi.