Şenyaşar katliamı dava dosyaları birleştirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar'ın 9 Mart 2021’de başlattığı Adalet Nöbeti, 697’nci gününde sürüyor. Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar Suruç ilçesindeki evlerinden adliyenin önüne gelerek adalet yazılı pankart ile nöbete başladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre "Kimseye baki değildir mülk-ü devlet!" dövizini açtıkları Adalet Nöbeti’nde konuşan Ferit Şenyaşar, “Tek talebimiz adil bir yargılama ve adil bir yargılama sonunda katliamı yapanların yargılanmasıdır. Haksız yere tutuklu bulunan kardeşimin bırakılmasını istiyoruz. Bu taleplerimize karşı buradaki mülki idare amirleri anneyi dinlemek yerine, nöbet yerimize devletin resmi araçlarını park ederek nöbetimizi gölgelemeye çalışıyor” dedi.

Dosyalar birleştirildi

Öte yandan Şenyaşar ailesi katliamına dair Malatya'da devam eden “işyeri” ve “hastane” dosyalarında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a ise 18 yıl hapis cezası verildiği ve Antep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan “işyeri dosyası” ile Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden “hastane dosyaları” birleştirildi. İstinaf mahkemesi ve Şenyaşar ailesi avukatlarının da talebi olan birleştirme kararı, Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi.



Böylelikle katliamın başladığı işyeri ve devam ettiği hastane dosyaları ilk iddianamenin görüldüğü Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Her 2 dosyadaki tutuklular hakkında değerlendirme, aynı mahkeme tarafından yapılacak.