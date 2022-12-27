Emine Şenyaşar hakkında 2 ayrı soruşturma daha açıldı

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın, Urfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021’de başlattığı Adalet Nöbeti eylemi 659’uncu gününde devam ediyor. Ferit Şenyaşar adliye önünde nöbeti sürdürürken, Emine Şenyaşar ise hakkında açılan 2 ayrı soruşturma nedeniyle Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

İki ayrı soruşturma

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre anne Şenyaşar'a, avukat Nihat Şahin eşlik etti. Anne Şenyaşar'ın 7 Ekim'de yaptığı konuşmada AKP'li Yıldız ve olay yerinde bulunan polislere "hakaret ettiği" iddia edildi. Polis tutanağında Adalet Nöbeti için "sözde" ifadesi kullanılması dikkat çekti.

Yine AKP'li Yıldız'ın babası Osman Yıldız'ın 2018 yılında yaptığı suç duyurusu da diğer soruşturmaya gerekçe yapıldı. Yıldız, suç duyurusunda "Benim can güvenliğim yok. Adliye önünde adalet nöbeti tutuyorlar. Sürekli adliye önünde durup benim ailemi tehdit ediyorlar. Ailemize suikast girişimi var" ifadelerini kullanmıştı.

Emine Şenyaşar, suçlamalara dair emniyette ifade vermeyerek, Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasını istedi.

Son iki soruşturmayla birlikte Emine Şenyaşar hakkında açılan soruşturma sayısı 17'ye çıktı. Söz konusu soruşturmalardan 6'sı davaya dönüştü ve halen yargılamalar sürüyor.

'Sessiz kalmak zulme ortak olmaktır'

Ailenin sosyal medya hesabından, bugünkü eyleme dair şu mesaj paylaşıldı: "Bugün nöbette anne yok! Anne yine sanık olarak karakolda ifade veriyor! Mağdur yine tahmin ettiğiniz hastane katliamın azmettiricisi olan AKP Milletvekili, Herkes safını belirlesin! Sessiz kalmak zulme ortak olmaktır."