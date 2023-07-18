Şenyaşar ailesine saldırı davasının bir sonraki duruşması 6 Ekim'e ertelendi

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından Şenyaşar ailesinden üç kişinin katledilmesine ilişkin görülen davanın ikinci duruşması bugün Malatya'da yapıldı.

Artı Gerçek'in haberine göre mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

Duruşma salonunda, milletvekilleri, birçok Baro başkanı, Baroların İnsan Hakları Merkezleri ile STK temsilcileri de hazır bulundu.

Emine Şenyaşar, ailesine sanık Celal Yıldız'ın hakaret etmesi üzerine sorumlularının yargılanmadığını belirterek isyan etti. Şenyaşar, mahkeme tarafında dışarı çıkarılmak istendi.

Ne olmuştu?

14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları Bir Milyoncular Çarşısında Şenyaşar ailesine ait İstanbul Pazarı dükkanındaki aile fertlerine silahlı saldırıda bulunmuştu. Saldırıda Celal, Adil, Ferit, Fadıl ve Mehmet Şenyaşar kardeşler yaralanmıştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şenyaşar ailesi bireylerine yönelik saldırı burada da devam etmişti.

Hastaneye çocuklarını görmeye giden Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar da hastanede öldürülmüş, diğer kardeşler ise ağır yaralanmıştı.