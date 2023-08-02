Şenyaşar ailesi Adalet Bakanlığı'na alınmadı

Urfa'da başlattıkları adalet nöbetini iki hafta önce Ankara'ya taşıyan Şenyaşar ailesi, polisin engellemelerine rağmen Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Bakan ile görüşmek isteyen ailenin talebi reddedilirken yetkililer, ailenin bakanlık binasına girmesine de izin vermedi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, polis engelini aşan ve TBMM'nin Dikmen kapısından Adalet Bakanlığı’na kadar yürüyen aile, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme talebinde bulundu.

Ailenin talebini reddeden yetkililer, ailenin bakanlık binasına girmesine izin vermedi. Bunun üzerine tekrar Meclis’e gelen aile bireyleri, bekleyişini sürdürüyor.

Ne olmuştu?

Yaklaşık 5 sene önce AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 865 gün önce Urfa'nın Suruç ilçesinde adalet nöbetine başlayan Şenyaşar ailesi, eylemlerini Ankara'ya taşımıştı.