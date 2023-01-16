Şentop’un 'seçim tarihi' açıklamasına İYİP'ten tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un seçim tarihine ilişkin 'tatil' vurgusu yapmasına İYİP'ten tepki geldi.

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Şentop'un açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

“TBMM Başkanı Mustafa Şentop, seçimlerin 18 Haziran yerine daha erken olmasını gerekçelendirirken en güçlü argüman olarak bu tarihin tatil dönemine denk gelmesini söyledi. Tabi tabi, 24 Haziran 2018 için Cumhur İttifakı erken seçim kararı alırken bu tarih tatile denk gelmemişti…”

TBMM Bşk @MustafaSentop seçimlerin 18 Haziran yerine daha erken olmasını gerekçelendirirken en güçlü argüman olarak bu tarihin tatil dönemine denk gelmesini söyledi.



Tabi tabi, 24 Haziran 2018 için Cumhur İttifakı erken seçim kararı alırken bu tarih tatile denk gelmemişti (!) — Erhan Usta (@55erhanusta) January 16, 2023

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, seçim tarihine ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

"18 Haziran hac mevsimine denk geliyor. 18 Haziran'da on binlerce hacı oy kullanamayacak. Bunun dışında okulların tatili meselesi var. Bazı vatandaşlarımızın büyükşehirlerden memlekete gitmeleri söz konusu olabiliyor. Hac mevsimi her sene 10 gün öne geliyor. Bu sene de böyle bir tarihe denk geldi. Hacca gidecek olan 100 bine yakın bir toplam nüfus var. Bu bir ayarlama gibi. Kanuna göre, mevzuata göre söylerseniz, belirlenmiş tarihten 1 gün önce de yapsanız teknik olarak erken seçim denilebilir.

Siyaseten erken seçimin anlamlı bir vakit aralığında olması lazım. Bunun bazı siyasi açıklamaların olabilmesi lazım. Burada o kadarlık ayarlamanın hem siyasi anlamı yok; hem de teknik gerekçelere dayanıyor. İki türlü karar alınabiliyor. Bir Cumhurbaşkanı bir de TBMM tarafından alınabiliyor. TBMM nitelikli oyla, beşte üçle alması lazım. Bu da 301 oy demektir. TBMM seçimin tarihini de belirleyebilir. Cumhurbaşkanı tarafından alındığı zaman, kararı aldığı ilan ettiği günden 60 gün sonrası ilk pazar günü oluyor. 90 gün 60 gün meselesi, milletvekili seçim kanuna göre 90 gün diyor. Cumhurbaşkanı kanununa göre 60 gün diyor. Hukukta kural çatışması olduğu takdirde çözüm üç temel prensip var. Sonraki kanun önceki kanunu ilga eder. Bu konuda hukukçuların teknik olarak tartışacağı bir husus yok."