Şentop'tan 'Pençe-Kılıç' açıklaması: 'Göz açtırmayacağımızı gösterdik'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sınır boylarımızda bize saldırmak için fırsat kollayanlara hangi devletin himayesinde olurlarsa olsunlar göz açtırmayacağımızı kahraman askerlerimizin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Operasyonu ile bir kez daha gösterdik" dedi.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdır Tanıtım Günleri'nin açılışında konuşan Şentop "Vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine kastedenlere ister içeride ister dışarıda olsun gereken cevabı kendi seçtiğimiz yöntemlerle her zaman veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'u kana bulamak isteyen hainleri önce yakalayarak cevap verdik. Onlara talimat veren Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına da kendi anladıkları dilden gereken cevabı verdik, halen devam ettiriyoruz. Sınır boylarımızda bize saldırmak için fırsat kollayanlara hangi devletin himayesinde olurlarsa olsunlar göz açtırmayacağımızı kahraman askerlerimizin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Operasyonu ile bir kez daha gösterdik. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi DEAŞ terör örgütünün varlığını bahane ederek, sınır boylarımızda bir terör devleti kurulması için hazırlıklara göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum."