Şentop'tan Meclis'te çekiçle telefon kırılmasına ilişkin açıklama: Ceza gerektiren bir durum

Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'a tepki göstererek; "Kınama cezası gerektiren bir durum. Milletvekillerinin bu bilinç ile hareket etmesi gerekir. Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir" ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki amacıyla, Meclis'te dün gerçekleşen oturumda beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırmıştı.