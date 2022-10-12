CHP'li vekil sansür yasası görüşmelerinde çekiçle telefonunu kırdı

Kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor. İkinci tur görüşmelerine geçilen yasa teklifi görüşmelerinde, kürsüye CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay geldi.

CHP'li Erbay konuşması sırasında cebinden çıkardığı telefonu AKP sıralarına gösterdi. Erbay, gençlere seslenerek "Artık buna ihtiyacınız olmayacak" dedi ve telefonunu çekiçle kırdı.

Oturuma başkanlık yapan Haydar Akar, tepki gösteren milletvekillerine "Masaya vurmadı, yerli ve milli olmayan telefona vurdu" diye yanıt verdi.