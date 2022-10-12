'Sansür Yasası' teklifinin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı

'Sansür Yasası' olarak bilinen Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin birinci bölümünde yer alan maddeleri üzerinde söz alan muhalefet milletvekilleri, düzenlemelere yönelik eleştirilerde bulundu.

'Gazeteciler keyfiyetiyle basın kartını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılıyor'

İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, gazetecilerin basın kartı iptal koşullarının Basın İlan Kurumu'nun keyfiliğine terk edildiğini belirtti. Kanun teklifinin 29'uncu maddesinin belirsiz, muğlak ve yoruma açık bir suç tanımı getirdiğini ileri süren Beyaz, bu maddeyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyen gazetecinin hangi suçu işlediğini bile anlamadan komisyon keyfiyetiyle basın kartını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Düzenlemeyle basın ve ifade özgürlüğünün tamamen yok edildiğini savunan Beyaz, "Bu düzenlemeye göre haberin gerçeğe aykırılığına kim karar verecek, haberin gerçeğe aykırılığı hangi ilkelere ve değerlere göre belirlenecek? Elbette neyin gerçek olduğuna karar veren iktidarın atadığı bir kurul. Böylece, seçim sürecine girildiğinde, iktidarın hoşuna gitmeyen her haber, her bilgi halkı yanıltıcı bilgi kapsamına girecek ve haberi yapan gazeteci, basın kartının iptaliyle hatta hapis cezasıyla karşı karşıya bırakılacak" ifadesini kullandı.

Yolsuzluk var diyen kodese

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'sa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “dezenformasyon bülteni” yayınına tepki gösterdi. Altay, “Fahrettin Altun her hafta böyle bir bülten yayınlayacak ve savcılar bu bülteni komut kabul edip; ‘yoksulluk var’ diyen kodese, ‘rüşvet var’ diyen kodese, ‘yolsuzluk’ var diyen kodese… Böyle bir düzene de yazıklar olsun” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tayyip Bey'in üç gün önce söylediğini şöyle okuyalım: ‘Yolsuzlukların konuşulmadığı, rüşvetin konuşulmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle konuşulmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz, bunu biz yaparız, şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz.’ Bu yasa, işte, o hazırlık bu yasa, bu yasa o.

Ve İletişim Başkanı da ilk tebriğini yayınlamış, hayırlara vesile olsun inşallah. Dezenformasyon bülteni, bak, bak, bak; cambaza bak. Şimdi, buraya madde madde dezenformasyonları yazmış. Şimdi bu yasa çıkacak, Fahrettin Altun her hafta böyle bir bülten yayınlayacak ve savcılar bu bülteni komut kabul edip; yazıklar olsun öyle savcılara da, yoksulluk var diyen kodese, rüşvet var diyen kodese, yolsuzluk var diyen kodese, böyle bir düzene de yazıklar olsun.”

MHP'li Yıldız: Yolsuzlukla bizi yan yana getiremezsiniz

Altay sözlerinin devamında, bu yasaya karşı TBMM İçtüzüğü’nün kendilerine verdiği bütün hakları kullanacaklarını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Yapıyorsunuz zaten yapıyorsunuz” diye seslendi. Altay ise “Daha yapacağız, merak etme sen” dedi.

Altay ile Yıldız arasında karşılıklı atışmalar oldu. Altay, “Yolsuzlukların örtbas edilmesi senin ne işine geliyor onu da anlamış değilim” dedi. Feti Yıldız ise “Bizim işimize gelmez. Sizin işinize gelir” karşılığını verdi. Altay’ın “Sözümü kesme, otur yerine” sözleri karşısında Yıldız, “Terbiyeli ol benimle konuşurken” dedi.

Feti Yıldız’ın “Yolsuzluk… Bizim dünyamızda yok öyle bir şey” sözlerine Engin Altay “Konuşma. Payanda oluyorsun” dedi. Yıldız ise “Yolsuzlukla bizi yan yana getiremezsiniz” karşılığını verdi. Altay ise “Gelme o zaman” dedi.

'Hükümet seçime 6 ay kala bu yasayı niye çıkarıyor?'

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ise "Bir avuç özgür basının sesi kısılıyor, bir avuç gazetecinin, yayın kuruluşunun sesi kısılıyor. Basının sesi kısılmıyor, aslında halkın sesi kısılıyor. Bu yasa basına yönelik çıkmıyor, halkın sesini kısmak için çıkıyor. Bunca yıllık iktidarda kalan hükümet seçime 6 ay kala bu yasayı niye çıkarıyor? Eğer bu yasa çıkıyorsa art niyet vardır, o art niyet seçimi çalmaktır, sandığı çalmaktır" dedi.

'Yerli uçağımız göklerde' dediniz, muhtemelen hâlâ göklerde uçuyor'

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de dezenformasyonun tam karşılığının 'gerçek olmadığını bile bile söylemeye devam edilen bilgi' olduğunu belirtti.

Türkiye'de dezenformasyon tanımına uyan birçok sözcük olduğunu söyleyen Taşcıer, şöyle konuştu:

"Erdoğan, 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' dedi. Meğer gerçek, IMF'ye üye olan ülkeler fona bazı taahhütlerde bulunuyordu, bu para hiç talep edilmedi ve hiç istenmedi. Tarım Bakanı çıktı, '7 liralık maliyetle sekiz saat çalışan traktör ürettik' dedi. Traktörü gören oldu mu değerli milletvekilleri? Ben görmedim. 'Yerli uçağımız göklerde' dediniz, muhtemelen hâlâ göklerde uçuyor ki bu uçağı daha gören olmadı. 'Tüm dünyada enflasyon var, sorun sadece bizde değil' dendi. Savaştaki Rusya'da bile enflasyon yüzde 14'ken TÜİK rakamları gerçek olmamasına rağmen yüzde 85 oranında. Sizin de dezenformasyonlarınızı kitap haline getirsek Tolkien'i bile sınıfta bırakırsınız."

Teklifin birinci bölümündeki maddelerin kabul edilmesinin ardından ikinci bölümün tümü üzerinde görüşmelere geçildi.