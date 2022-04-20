Şentop'dan Aktrol açıklaması: 'Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım'

TBMM Başkanı Şentop, tutuklanan İbrahim Haskoloğlu ile Şentop'un fotoğrafını paylaşıp "Arkadaşa temiz don lazım" diyerek paylaşım yapan Cumhur Frankfurt adlı Aktrol'e yanıt verdi. Şentop yanıt olarak "Terbiyesizlik yapma" diyerek "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen." sözlerini kullandı.

Şentop'tan konuya ilişkin yeni açıklama geldi. Sosyal medyada kendisine yönelik başlayan tartışmayla ilgili Şentop şöyle konuştu:

"Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Biz hep bununla mücadele ettik. Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım. Daha önce bu tür konulara girerek cevap yetiştirmek gibi bir geleneğim yoktu. Bu konuyu kapatmayacağım."