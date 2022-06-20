Şentop: Türkiye göç konusunda yalnız bırakıldı

Şişli’de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Parlamentolar Arası Birlik tarafından düzenlenen "Küresel Parlamenter Göç Konferansı"nın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve PAB Başkanı Duarte Paceho bir basın toplantısı düzenledi.

'Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı'

Göç konusu üzerine değerlendirmelerde bulunan Şentop, Türkiye'nin göç konusunda yalnız bırakıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Bildiğiniz üzere, son zamanlardaki dünyanın gündemindeki en önemli konu diyebileceğimiz konu göç konusu bir küresel sorun haline geldi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, dünya genelinde zorla yerlerinden edilen kişilerin sayısı 100 milyonu geçti. Bunların önemli bir bölümü kendi ülkelerinin dışına göç etmek zorunda kaldı. Suriye kaynaklı göç krizi 11. yılını doldururken milyonlarca kişi halen Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere sığınmış durumda. Son birkaç aydır ise Ukrayna'dan kaçan 7 milyon kişiyle birlikte II. Dünya Savaşı'ndan sonraki en hızlı büyüyen göç hareketi 7 milyon civarında kişi göç etmiş. Tüm bu gelişmelerle birlikte, göç konusu küresel gündemin en üst sıralarına taşınmış durumda. Küresel bir sorun diyoruz bu sorunun çözümünün de küresel olması lazım. Türkiye maalesef bu göç konusunda yalnız bırakıldı. Türkiye’ye gerekli katkının, desteğin göç ile ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz, bunu da defalarca ifade ettik. Bilhassa bu göçe kaynak olan ülkeleri ve bu göçe sebep olan hususları ortaya çıkartan ülkelerin bu konuda sorumluluk almakta çok yavaş davrandıklarını görüyoruz."

'Yunanistan'ın öncülüğünde göçmenlere karşı kötü muameleler tespit ettik'

Konferans hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şentop, şöyle dedi:

“Bunun ötesinde bilhassa Avrupa Birliği ve uç noktada Yunanistan’ın öncülüğünde göçmenlere karşı kötü muameleler, insan haklarına uymayacak ve bağdaşmayacak, uluslararası hukuka aykırı davranışları tespit ettik. Gördük ve gösterdik. Bütün bu çerçeve içerisinde biz bu küresel sorun için parlamenterlerin bir araya gelmesi ve sorunun çözüm önerilerinin birlikte müzakere edilip, tartışılmasının doğru olacağını düşündük. Ayrıca Türkiye’de yapılması da Türkiye tecrübesinin başka parlamenterlerle paylaşılmasının faydalı olacağını düşündük. Aslında daha Ukrayna ile ilgili göç meselesi gündemde değildi ilk konuştuğumuzda. Fakat o da gündeme geldi, konuyla ilgili farkındalık uyandıracak bir husus olarak bunu faydalı değerlendiriyoruz. Böyle bir konferansı tertip ettik ve 54 farklı ülkeden parlamenterler katılım sağladı. Bu göç ile ilgili sorunun küresel ölçekte anlaşılması ve bu çerçevede değerlendirilmesi, ayrıca her ülkenin bu küresel sorunla ilgili sorumluluklarını üstlenme noktasında bir başlangıç arzusu ve temennisi ile faydalı olacağına inanıyorum." (İHA)