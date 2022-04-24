Şentop: Milletvekili seçilebilmek için ruh kaydının da bu ülkede olması lazım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün Ankara’daki Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki Dışişleri Şehitliği’ni ziyaret etti. Şentop burada yaptığı açıklamada "Ermeni terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehit edilen diplomatlar, kamu görevlileri ve aile bireyleri için bir araya geldiklerini" belirtti.

Şentop "Diplomatlarımıza yönelik Ermeni terörünün faillerinin, göz göre göre himaye edilmesinin, yaşanan bazı apaçık olaylar bakımından, hukuken suça iştirak noktasına vardırılabilecek mahiyette olduğu bile söylenebilir. Türkiye olarak, failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için devlet nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir" diye konuştu.

'Ruh kaydının da bu ülkede olması lazım'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan’ın verdiği kanun teklifine ilişkin sorular üzerine “Biz de aslında bugünün Ermeni terörü ile anılan bir gün olarak gerçekliğe işaret üzere buradayız. Bunun işareti etrafımızda bulunan şehitlerin varlığıdır. Türkiye’de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içinden değil Türkiye dışından bir cesaretin bir cüretin desteğiyle olabilir. İkincisi, bunu iade ettik. Zira TBMM’de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz. Buna Meclis Başkanı olarak ben de asla müsaade etmem ama milletin temsilcisi olan milletvekillerimizi de buna müsaade etmez" dedi.

Şentop "Tabii milletvekili seçilebilmek için hukuken için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kaydının olması yeterlidir. Ama gerçekten de milletin vekili olabilmek için ruh kaydının da bu ülkede olması lazım" ifadesini kullandı.

'Hukuken verilmiş bir teklif yoktur'

Şentop şunları söyledi:

"Böyle bir teklif teşebbüsünün reddedilmesi zorunlu idi. Teklif cuma günü akşam saatlerinde verilmiş, cumartesi de biliyorsunuz 23 Nisan. İlk muttali olduğum zaman bunun iadesi gerçekleşti. Dolayısıyla şu anda hukuken verilmiş bir teklif yoktur, söz konusu değildir. Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler metnin içeriği ile ilgili hukukçuların, savcıların çalışmalarıyla ortaya çıkabilir. Hukuken tarihen bu konuyu her zaman tartışmaya hazırız fakat milletimize hakaret eden, bunu hukuken, tarihen tartışmak yerine siyaseten yaftalamaya ve ithama yönelen her türlü hareketin karşısında oluruz, buna geçit vermeyiz. Böyle bir davranışın iyi niyetli davranış olmadığını, provokasyon olduğunu ifade etmek isterim.”