TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın 'Ermeni Soykırımı' yasa teklifini iade etti

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, kanun teklifini, İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

Şentop'un kanun teklifi konusundaki iade yazısını, 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı paylaşımda verilen kararın doğru olduğunu söyledi.

Bozdağ şunları yazdı:

HDP’li milletvekili Garo Paylan’ın,1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirası ile niteleyen ve soykırım iftirasının tanınmasını isteyen kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na vermesi; milletimize, ecdadımıza,

devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; milletimize,ecdadımıza, devletimize ve tarihimize iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği bir yer değildir.

Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop,bu iftira teklifini işleme koymayarak müfteri milletvekiline aynen iadesi doğru karardır.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir.

Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis’in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır.

Bu teklif, Azerbaycan’ın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır.

İlgili şahıs derhal Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız… Sözde soykırım lobisini ve arkasındaki sabotaj şebekesini lanetliyoruz.

Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir."