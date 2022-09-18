Şentop 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusunun önergeden çıkartılmasını istedi

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'yla (KPSS) ilgili Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a soru önergesi verdi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Gergerlioğlu'nun soru önergesinde yer alan “Devleti yönetmeye talip iktidarınız bildiğiniz en az iki KPSS’de usulsüzlükleri engellemiyor, bu sınavları yapmayı beceremiyorken nasıl adil bir şekilde devleti yönetmeye devam edecektir? İktidarınız derhal istifa ederek erken seçime gitmeyi düşünmekte mi?” sorularından rahatsız oldu.

Önergeye kısa bir süre içerisinde yanıt veren Şentop, söz konusu soruların TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğunu söyleyerek sorularının önergeden çıkartılmasını istedi.

Şentop bu soruların ‘kişisel görüş’ içerdiğini belirterek soruların önergeden çıkartılması durumunda önergenin işleme alınacağını söyledi.