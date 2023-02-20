Şentop: Hasarlı binalardan uzak durarak güvenli noktalarda durmak çok önemli

Hatay'da peş peşe 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkılan binalar ve yaralılar olduğu öğrenildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'da art arda meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da üst üste meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Devam eden depremler gösteriyor ki; vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durarak kendilerini güvenli noktalarda tutmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.