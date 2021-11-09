Şenol Güneş'ten 'Fenerbahçe' açıklaması

Milli Takım'daki görevinden eylül ayında alınan Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına ilişkin konuştu.

Trabzon medyasına açıklamada bulunan Güneş, "Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum" dedi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli ile temas kurduğu da iddia edildi.

Fenerbahçe'nin son lig maçı sonrası kulüp başkanı Ali Koç büyük tepki çekmiş, taraftar Koç'u istifaya davet etmişti.