Şenol Güneş’e şike suçlaması: 'Evde tadilat yaptım, parayı harcadım'

Erman Toroğlu, yeni çıkan kitabında 45 yıl öncesine dair bir şike iddiasında bulunarak Şenol Güneş'i hedef aldı.

Ajansspor'un aktardığı habere göre, Toroğlu, kitabında 1976-1977 sezonunda bazıTrabzonsporlu futbolcuların Zonguldakspor'dan para aldığını iddia etti, Şenol Güneş'i suçladı.

Toroğlu'nun iddiası şöyle:

"Genelde maç satmayı futbolcular bireysel yaparlar. Ama bazen de çok özel durumlarda organize olan birkaç futbolcu da olabiliyor! 1976-1977 sezonu... Trabzonspor 43 puanla şampiyon oluyor. İçerideki 15 maçın 14'ünü kazanıyor. Ligin son haftasında içeride oynayacağı Zonguldak maçında nedendir bilinmez berabere kalıyor! Maçtan önce futbolculara para geldiği iddia ediliyor, yönetimin haberi yok. Trabzonspor santraforu Necmi Perekli (o sezon 21 golle Gol Kralı olmuştu) futbolculara. 'Hiçbiriniz yaramazsınız,' diyor. Ahmet Suat Özyazıcı'ya dönerek, 'Sen de bu işe dâhilsin, yaptığınız iş doğru değil. Trabzonspor'u lekeleyeceksiniz' diyor ve kampı terk ederek arabasına biniyor Erzurum'a doğru yola çıkıyor. Ve ertesi günü maç 0-0 bitince 26 puana çıkan Zongludakspor kümede kalıyor, 25 puanlı Göztepe küme düşüyor.

Maçın akabinde yönetimin haberi oluyor ve büyük tepki gösteriyor. Futbolcuların hepsine çağrı yapıyorlar. 'Aldığınız paraları getirin, Zonguldak'a geri göndereceğiz.' diyorlar. Bir kısım futbolcu getiriyor, bir kısmı getirmiyor. Getirmeyenlerden Şenol Güneş yönetime şöyle bir açıklama yapıyor: 'Evde tadilat yaptım ve parayı harcadım.' Bu futbolcuların bir kısmının seneye transfer konuşmalarında aldıkları paralar yönetim tarafından tahsil ediliyor."