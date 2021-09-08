'Seni İçime Gömdüm' ve dâhi günlerin kırıcılığı

“vermen beni develiye

konar göçer ovalıya”

Andrew Jolly’nin kısa romanı Seni İçime Gömdüm, Meksikalı bir Kabrero’nun (Dağlı), Kızılderili karısının ölüsünü temizlerken düşündükleri ve film şeridi gibi aklından geçen hatıralar ile başlıyor. Kendisi de bir Kızılderili olan Jolly hakkında “Time Of Soldiers” isimli bir kitap daha yazdığından başka hiçbir şey bilmiyoruz. Belli ki “sır” olarak kalmak isteyen bir yazardı ve bu konuda başarılı oldu. Ne şanslıyız ki, Tomris Uyar’ın kitaba bambaşka bir değer katan özenli ve şiirsel çevirisine sahibiz.

Seni İçime Gömdüm aslında Meksikalı bir köylünün ölen karısını uygun bir şekilde defnetme mücadelesinin romanı; yani nihayetinde bir aşk-ayrılık öyküsü. Bütün bu mücadele içinde Kabrero’nun karşılaştığı her bir zorluk ise dönemin Latin Amerika’sına dair çok gerçek ve yakıcı toplumsal sorunları işliyor. Kanun tanımaz ve dahası kendi kanunlarını yaratmış haydutlar, varlıklı ve umursamaz tüccar ağabey, her kelimesinde tiksindirici bir karanlığı üzerimize kusan rahip, acımasız ve acınacak durumdaki kasabalılar, Amerika’ya giderek kurtulma hayali kuran genç kızlar… ve elbette ırkçılık…

Romanın en başarılı tarafı ise bütün bu toplumsal meselelerin, karısını defnetmek için akıl almaz mücadeleler veren Kabrero’nun “dağlı aşkına” ve çaresizliğine akması; ve böylece aşkı bu kadar anlamlı kılanın, tam da bu sancılı toplumsal koşullarda devinmesi olduğu gerçeğinin roman boyunca git gide belirginleşmesi.

Bilimsellik bize her türlü insan duygusu, davranışı ve ilişkilerinin toplumsal koşullar tarafından belirlendiğini söylüyor. Sanat, bir yandan bu gerçeğin estetik bir biçimde ifadesi anlamına geliyorsa; diğer yandan da toplumsal koşulların, ilişkilerin ve davranışların değiştirilmesi konusunda insan duygusunun oynadığı rolü açıklamak demektir.

İşte bu anlamda Seni İçime Gömdüm, yukarıda bahsettiğimiz toplumsal ilişkiler ve en insani duygumuz olan aşk arasındaki iki yönlü ilişkiye; iki aşıktan birisinin ölümü neticesinde bütün toplumsal sancıların tek yönlü olarak hayatta kalan aşığın yasına doğru akmasına; ve tüm bu akışın sonucunda aşk gibi kuvvetli bir duygunun insan ve toplum hayatı üzerinde yaratabileceği yıkıcı-kurucu etkiye dair okura çok fazla şey söylüyor.

Vahşetin hüküm sürdüğü bir toplumda, vahşi bir aşkın romanı…

Rahip, Kızılderili karısını kendi “vahşi çölüne” gömmesini söylediğinde Kabrero’nun düşündüğü gibi: “Vahşilik bunun neresindeydi? Yoksa ihtiyar rahibin gözünde her aşk vahşi miydi? … Oraların toprağı acımasızdı, çirkindi doğru. Ama onların aşkıyla ne ilgisi vardı bunun? Vahşilik neredeydi? Kızda mı, aşklarında mı?”

Vahşi ve ince bir aşk… Vahşi ve yumuşak bir aşk… Sırtlanlar gibi korkak ve saldırgan bir vahşet değil; sevecen bir yara gibi vahşi bir aşk…

Az rastlandığı için vahşi bir aşk. Acımasız kasabalıların, acımasız rahiplerin, acımasız haydutların, acımasız akrabaların ortasında yitirilmiş bir aşkın acısını duyuyordu Kabrero. Çarşıdaki sergilerin, bir çuval fasulyeyi yüzde yirmi kârla satmaların, kasabaya mal getirip götüren tüccarlarla sohbet etmelerin, pazar sabahları iyi dikilmiş siyah bir takım elbise giymelerin, Amerikan malı pabuçları ayağına geçirip kilisenin güneşli basamaklarında belediye başkanıyla sohbet etmelerin, Amerika’ya gitmelerin, Amerikalılarla ortaklık kurmaların, Amerikalılara hizmet etmenin ve ille de Amerikaların kıskacında; “ölümün uyandırdığı acının ötesine geçen, her şeye sevecenlikle kucak açan” vahşi bir aşk…

Ve elbette böylesi bir aşkın getirdiği incelik sayesinde, kendisine acımayanlara da acıyabilmek maharetini kazanmıştı Kabrero. Ülkesinin kadınlarına baktığında “Her zaman kötü bir yazgıyla karşılaşmaya hazırmışçasına sıkı sıkı kenetlenmiş dudaklar.” görebiliyordu. Onların hüzün dolu ve esmer yüzlerinde, “derinlerdeki acı olmasa anlamsız sayılabilecek gözler”inden irkilebiliyordu. Yengesine baktıkça ondaki umutsuzluğu, “düzeni korumakla, geceleri bir erkeğin etine değmekle alt edilemeyecek acı bir umutsuzluğu” hissediyordu yüreğinde. Amerika’ya gidebilecek parayı biriktirmeye çalışırken geneleve düşen 16 yaşındaki Meksikalı genç kadının kucağına yattığında da hissetmişti aynı acıyı. Genç kadının kasıklarındaki uzun ve kıvırcık kıllar, Kabrero’nun gözyaşlarıyla ve yarasından akan kanla dolduğunda, genç kadın da ellerini onun başının üstünde kavuşturmuştu. Çünkü o kadınların umutsuzluğu bütün Latin Amerika’nın umutsuzluğuydu. Kabrero’nun acısı Latin Amerika’nındı bütün ve artık Latin Amerika’nın vahşi aşkıydı.

Meksikalı Kabrero ve Kızılderili karısının bir arada yaşamalarının ön koşulu tüm bu karmaşadan uzakta, dağın başında bilinmez bir yerde yaşamalarıdır en başta. Yeşiller içinde geçirdikleri çok mutlu iki sene, kadının memesinin altındaki yaranın önlenemez iltihaplanması ile sona erer. Oysa Kabrero karısını ilk gördüğünde, tam da bu yaraya vurulmuştur. Öyle ya, güzel olanı herkes sever. Birini yarasından, yarasıyla, eksiğiyle sevebilmenin romanıdır Seni İçime Gömdüm. O yaranın büyüyeceğini bilsen de, o yaranın seni mahvedeceğini bilsen de, sevgide korkak değil vahşi ve fedakâr olabilmenin romanı. “hiç değilse bu vardı” diyebilmenin. “ben layık olsam da olmasam da vardı.”

Fedakârdı bizim Kabrero. Karısını yıkadı, onu bir tabuta koydu, tabutu iplerle kendisine bağladı, defalarca düştü, elleri ayakları parçalandı, her yanı yara bere içinde kaldı, açlıktan ölmemek için hasta bir tavşanı yiyerek hastalandı… ve nihayet bir uçurumun yamacına geldiğin “Neden bu kadar güç geliyor.” diye düşündü “yukarı taşıdığımın yarısından az yük varken şimdi sırtımda?” oysa “ikisi hep birlikte, hep bu vadide, günlerin kırıcılığından uzakta, hep yeniden başlarken, karısına olan aşkı dilinin ucunda bir acı gibi dururdu.”

Kabrero’nun romanın hemen başındaki bu durumuna bakınca, bugünün insanına benzetmemek elde değildir. Bugünün insanı, olabilecek bütün felaketlerin, düşülebilecek bütün uçurumların yamacındadır. Her yanı yara bere içindedir ve elleri ayakları parçalanmıştır. Amerikaların ve umutsuzlukların çölünde hastalanmıştır. Bir yanda da yeni bir geleceğin, yeni bir yaşamanın türküsü, dilinin ucunda bir acı gibi durmaktadır.

Romanda asıl vurucu olansa Kabrero ile bugünün insanı arasındaki farklar. Gömecek uygun ve o değerde bir yer bulamadığı için sırtında karısının cesediyle günlerce dağları ve tepeleri dolanan Kabrero, aslında biraz da kendi yaşantısının alabildiğine gerçek anlamına tırmanmaktadır. Hem de hiçbir karşılık, hiçbir çıkar beklemeden. Artık sabahları yüzüne dokunarak uyandırmayacak olan, artık sevişemeyeceği, artık sadece bir ölü olan karısını uygun bir şekilde defnetmek için insanüstü bir zorluğa katlanır. Beklenti içine girmeden sevmenin romanıdır Seni İçime Gömdüm. Karşılıksız emeğin, minnet duymanın, adanmanın, içinde taşıyabilmenin, içinden taşıp gelen coşkun ırmağa kendini bırakabilmenin romanı. Bugünün insanı tarafından unutulmuş değerler bunlar. Halbuki aşk dediğimiz, biraz da böyle bir şey değil midir? “Devrim” dediğimiz, biraz da bu unutulan değerleri yeniden yaratma kavgası değil midir?

Peki, gelelim yazının en başındaki alıntıya. Dizeler, Ruhi Su’nun derlediği “Develioğlu” isimli bir halk türküsünden. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Ruhi Su Dostlar Korosu tarafından Fuar Açıkhava’yı dolduran binlerce İzmirlinin yüreğini titreten bir güzellikte icra edildi bu türkü. Şef Haluk Polat’ın yönetiminde parıldayan bu gencecik kardeşlere bakınca, bir de üstüne Develioğlu türküsü, o türkünün bize anlattıkları eklenince, içinde bulunduğumuz çağda gelişkin herhangi bir insani duygu yaşanmasının (hele ki aşk) pek de mümkün olmadığına inanan benim aklıma, Kabrero’nun dağlı ve vahşi aşkı düşüverdi. “Baksana” dedi bana. “Önce aşk vardır, mümkünlük ve mümkünsüzlük sonra. Avşar illerinde, Latin Amerika’da ve her yerde.”

Eh, insanlık bütün felaketlerin uçurumunda, kanlar içinde asılı kalınca, dilinin ucunda bir acı gibi duran yeni bir dünyanın türküsü, öyle ya da böyle mutlaka galip gelir; böyle söylüyor bilim. Aynı bilim bize, aşkı ve her türlü insani duyguyu mümkün kılabilmek için evvela yeni bir dünyayı mümkün kılmanın zorunluğunu da öğretiyor. “Seni İçime Gömdüm”e bugünden bakınca sormak gerekiyor: Peki ya yeni bir dünyayı mümkün kılarken, ihtiyacımız olmayacak mı yeni ve vahşi bir aşka?

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