Şengal Özerk Yönetimi: KDP Şengal’e girerse karşılık veririz

PKK'ye yakın Şengal Demokratik Özerk Yönetimi, KDP’nin Şengal’e girmeye çalışmasının ardından basın açıklaması yaptı. Özerk Yönetim yetkilileri ve Şengal Aşiret Liderleri Birliği üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açıklama, Şengal’e bağlı Sinun’de yapıldı.

Şengal Demokratik Özerk Meclisi Eşbaşkanı Merwan Bedel tarafından yapılan açıklamada KDP’nin Şengal’e yerleşme çabalarının arttığı, ancak bu çabaların boşa çıkartıldığı kaydedildi.

Şengal Özerk Yönetimi, KDP’nin güçlerinin Şengal’e girmeye çalıştığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Biz Irak’a da bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik ama Iraklı yetkililer KDP güçlerinin Şengal’e gelmesini seçim propagandası kapsamında kanuni görüyordu. Şimdi diyorlar ki neden adaylarımızın propaganda yapmasına izin vermiyorsunuz. Eğer seçim süreci her yerde demokratik bir şekilde yürütülse, bizden daha fazla demokrasiyi tanıyan kimse olmadığını görürlerdi. Madem onlar bizim Êzidî partilerimizin burada çalışma yürütmesine izin vermiyorlar biz de onlara müsaade etmiyoruz. Ancak onların gelişinin seçimle bir alakası yok, burada üs açmak istiyorlar. Büyük bir pêşmerge gücünü Şengal’e geçirmek için hazırlanıyorlar.”